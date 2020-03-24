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24 березня 2020, вівторок, 17:33 34 Документ
Судова влада 2020-03-24T19:31:14+02:00
Українські Новини
Мін'юст зізнався, що за 4 роки так й не зміг написати зміни до закону про люстрацію, щоб він відповідав єврост

Мін'юст зізнався, що за 4 роки так й не зміг написати зміни до закону про люстрацію, щоб він відповідав євростандартам

Ірина Дорофейчук
Міністерство юстиції України, Люстрація, Мінюст України, Очищення влади
Мін'юст України. Фото: НикВести
Мін'юст України. Фото: НикВести

Міністерство юстиції України повідомило, що за 4 роки (з лютого 2016 року) пропозиції про внесення змін до закону "Про очищення влади" (люстрацію) з метою приведення його у відповідність до стандартів Ради Європи знаходяться лише на стадії доопрацювання.

Про це йдеться у відповіді Мін'юсту на інформаційний запит Українських Новин.

"... повідомляємо, що станом на сьогодні Міністерством юстиції України розробляються пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про очищення влади" з метою приведення українського законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи", - вказано у відповіді міністерства.

Як повідомив Мін'юст, 31 грудня 2014 року була створена робоча група (наказ Мін'юсту №291/7) з доопрацювання Закону України "Про очищення влади", розроблено законопроект про внесення змін до згаданого закону, який 21 квітня 2015 року був зареєстрований у Верховній Раді України (№2695).

Уточнимо, законопроект знаходився в Раді з 21 квітня 2015 року. У лютому 2016 року парламентський комітет з питань правової політики та правосуддя повернув на доопрацювання даний законопроект до Мін'юсту. 29 серпня 2019 року законопроект відкликаний у зв'язку з закінченням строку повноважень Ради попереднього скликання.

Нагадаємо, 24 лютого Велика палата Європейського суду з прав людини остаточно визнала український закон "Про люстрацію" порушують права людини.

Раніше глава Венеціанської комісії Джанні Букіккіо заявив, що український закон "Про люстрацію" порушує права людини та повинен бути змінений.

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський ще в жовтні 2019 року вніс на розгляд Ради законопроект №2287 про скасування закону про люстрацію.

Як повідомляли Українські Новини, 7 люстраторов Мін'юсту за 2 місяці люструвати 1 людини, отримавши 300 тис. гривень зарплати.

Джерело : Українські новини
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