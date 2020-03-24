Китайские врачи консультируют украинских коллег по преодолению коронавируса, - Шмыгаль

Китайские врачи в режиме телемоста консультируют украинских коллег по преодолению коронавируса COVID-19 в то время, как за день Минздрав получил 111 подозрений на коронавирус. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини. "Только что в посольстве Китая вместе с послом Китайской Народной республики Фан Сяньжуном открыли телемост с ведущими китайскими врачами", - написал он. Премьер отметил, что Украина находится в начале борьбы с пандемией и стране необходимо получить советы и навыки, которые получили китайские партнеры. По словам Шмыгаля, это первая встреча в подобном формате, однако телемосты между врачами намерены проводить на более регулярной основе в рабочем порядке. Как сообщали Українськi Новини, 24 марта заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что по состоянию на 13:00 количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в Украине увеличилось на 13 до 97. Тем временем, в Киеве за сутки зарегистрировано четыре новых случая коронавируса.