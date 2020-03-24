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24 марта 2020, вторник, 16:36 118
Медицина 2020-03-24T16:43:02+02:00
Українські Новини
Китайские врачи консультируют украинских коллег по преодолению коронавируса, - Шмыгаль

Китайские врачи консультируют украинских коллег по преодолению коронавируса, - Шмыгаль

Ярина Вацяк
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, китайские врачи
Коронавирус. Скриншот NBC News
Коронавирус. Скриншот NBC News

Китайские врачи в режиме телемоста консультируют украинских коллег по преодолению коронавируса COVID-19 в то время, как за день Минздрав получил 111 подозрений на коронавирус.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Только что в посольстве Китая вместе с послом Китайской Народной республики Фан Сяньжуном открыли телемост с ведущими китайскими врачами", - написал он.

Премьер отметил, что Украина находится в начале борьбы с пандемией и стране необходимо получить советы и навыки, которые получили китайские партнеры.

По словам Шмыгаля, это первая встреча в подобном формате, однако телемосты между врачами намерены проводить на более регулярной основе в рабочем порядке.

Как сообщали Українськi Новини, 24 марта заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что по состоянию на 13:00 количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в Украине увеличилось на 13 до 97.

Тем временем, в Киеве за сутки зарегистрировано четыре новых случая коронавируса.

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