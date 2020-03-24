Житель Днипра придумал, как обойти правило "10 пассажиров" в салоне

В то время, как Кабинет Министров с 18 марта ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт в связи с карантином, житель города Днипро нашел способ как обойти закон. Об этом сообщает местное издание gorod.dp.ua.

Так, собщается, что некоторые жители уже придумали, как ездить по городу на троллейбусе, не нарушая запрета. Они цепляются за лестницу сзади и, формально соблюдая закон, едут по своим делам, забывая, что такие путешествия очень опасны.

Как сообщали Українські Новини, в Днипре и других городах Украины запустили флешмоб "Подвези медика на работу". Группы и сообщества, посвященные этой инициативе, появились сразу в нескольких соцсетях и мессенджерах.

Ранее сообщалось о том, что компания "АТБ-Маркет" разработала решение, которое позволит покупателям без посещения магазинов заказать наборы товаров и продуктов повседневного потребления с доставкой на дом. Пилотная реализация сервиса запущена для жителей города Днипро и области с 22 марта, а впоследствии при наличии достаточного спроса будет масштабирована на другие регионы Украины.