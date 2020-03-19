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19 марта 2020, четверг, 14:01 196
Общество 2020-03-19T15:15:02+02:00
Українські Новини
В городах Украины запустили флешмоб "Подвези медика на работу": как присоединиться

В городах Украины запустили флешмоб "Подвези медика на работу": как присоединиться

Ольга Фандорина
Флешмоб, Медики, Развозка, Медицинский персонал, Подвези медика до работы
Медики. Фото: freepik
Медики. Фото: freepik

В Киеве и других городах Украины запустили флешмоб "Подвези медика на работу". Неравнодушных водителей просят помочь медицинским работникам, которые в условиях карантина лишились возможности добраться до работы. Группы и сообщества, посвященные этой инициативе, появились сразу в нескольких соцсетях и мессенджерах.

"Как известно, до 3 апреля не работает междугороднее транспортное сообщение. Многие медики не имеют возможности доехать на работу, с работы. Давайте поможем друг другу в это нелегкое время. Также приветствуется помощь медикам-киевлянам, которые живут далеко от своей работы", — пишет в Facebook Ярослав Куреза, один из организаторов чата "Подвези медика на работу" в Viber. 

Чтобы присоединиться к акции и найти врача, медсестру или иной персонал больниц, который нуждается в помощи, вступайте в группы:

🚘 Киев и область: группа "Підвези медика на роботу" в Viber


🚘 Харьков: группа у Viber

🚘 Днипро: группа у Viber

Другие города также присоединяются к инициативе:

🚘 Одесса: группа у Viber

🚘 Львов: группа у Facebook

🚘 Николаев: группа у Viber

Как сообщали Українські новини, для медиков, полицейских и работников важных предприятий сделают развозку.

Киевский метрополитен на время карантина приостановил свою работу с 18 марта.

Вместе с этим, харьковское метро закрылось 17 марта в 20:00.

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