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20 марта 2020, пятница, 20:27 321
Общество 2020-03-20T20:27:36+02:00
Українські Новини
Сеть АТБ запускает пилотный проект по доставке товаров домой покупателям

Сеть АТБ запускает пилотный проект по доставке товаров домой покупателям

Елизавета Кесельман
АТБ, Доставка, Пилотный проект
Супермаркет АТБ
Супермаркет АТБ

Национальная сеть дискаунтеров АТБ разработала решение, которое позволит покупателям без посещения магазинов заказать наборы товаров и продуктов повседневного потребления с доставкой на дом.

Как сообщила пресс-служба компании "АТБ-Маркет", первые доставки состоятся 22 марта, пилотная реализация сервиса будет запущена для жителей города Днепр и области, а впоследствии при наличии достаточного спроса будет масштабирована на другие регионы Украины.

"С 20 марта 2020 года каждый житель города Днепр и области сможет воспользоваться новой услугой  — доставки продуктовых наборов от компании "АТБ-Маркет". Для заказа будут доступны три варианта продуктовых наборов разной стоимости — 400 грн., 500 грн., 700 грн. Наборы состоят из продуктов первой необходимости, а цена набора соответствует сумме стоимостей входящих в него товаров. Компания "АТБ" сформировала наборы таким образом, чтобы закрыть все потребности людей, находящихся в самоизоляции и домашнем карантине", — сообщила пресс-служба компании "АТБ-Маркет".

В базовый набор включены яйца, молоко, крупы, сахар, макароны, чай, фрукты и овощи, печенье, консервы, туалетную бумагу, мыло, салфетки.

К реализации данного проекта присоединились маркет-плейс Rozetka— здесь можно будет заказать наборы товаров из АТБ, и служба экспресс-доставки "Новая почта". Для всех участников проекта он носит социальный характер, и все компании участники реализовывают его с нулевой прибыльностью. Стоимость услуг лишь покрывает затраты партнеров проекта на его реализацию.

"При наличии достаточного спроса на такую услугу и усовершенствовании процессов, позже к сервису доставки будут добавлены дополнительные наборы, виды оплат и другие опции", — отметили в компании "АТБ-Маркет".

"С введением карантина государство настойчиво рекомендует украинцам оставаться дома. Людям трудно: все находятся в условиях ограниченного передвижения. Мы имеем развитую инфраструктуру и мощную курьерскую доставку, чтобы помочь приобрести необходимые продукты", — прокомментировал агентству Интерфакс-Украина участие в проекте АТБ по организации доставки продуктов и товаров первой необходимости на дом СЕО "Новой Почты" Александр Бульба.

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