Сеть АТБ запускает пилотный проект по доставке товаров домой покупателям

Национальная сеть дискаунтеров АТБ разработала решение, которое позволит покупателям без посещения магазинов заказать наборы товаров и продуктов повседневного потребления с доставкой на дом.

Как сообщила пресс-служба компании "АТБ-Маркет", первые доставки состоятся 22 марта, пилотная реализация сервиса будет запущена для жителей города Днепр и области, а впоследствии при наличии достаточного спроса будет масштабирована на другие регионы Украины.

"С 20 марта 2020 года каждый житель города Днепр и области сможет воспользоваться новой услугой — доставки продуктовых наборов от компании "АТБ-Маркет". Для заказа будут доступны три варианта продуктовых наборов разной стоимости — 400 грн., 500 грн., 700 грн. Наборы состоят из продуктов первой необходимости, а цена набора соответствует сумме стоимостей входящих в него товаров. Компания "АТБ" сформировала наборы таким образом, чтобы закрыть все потребности людей, находящихся в самоизоляции и домашнем карантине", — сообщила пресс-служба компании "АТБ-Маркет".

В базовый набор включены яйца, молоко, крупы, сахар, макароны, чай, фрукты и овощи, печенье, консервы, туалетную бумагу, мыло, салфетки.

К реализации данного проекта присоединились маркет-плейс Rozetka— здесь можно будет заказать наборы товаров из АТБ, и служба экспресс-доставки "Новая почта". Для всех участников проекта он носит социальный характер, и все компании участники реализовывают его с нулевой прибыльностью. Стоимость услуг лишь покрывает затраты партнеров проекта на его реализацию.

"При наличии достаточного спроса на такую услугу и усовершенствовании процессов, позже к сервису доставки будут добавлены дополнительные наборы, виды оплат и другие опции", — отметили в компании "АТБ-Маркет".

"С введением карантина государство настойчиво рекомендует украинцам оставаться дома. Людям трудно: все находятся в условиях ограниченного передвижения. Мы имеем развитую инфраструктуру и мощную курьерскую доставку, чтобы помочь приобрести необходимые продукты", — прокомментировал агентству Интерфакс-Украина участие в проекте АТБ по организации доставки продуктов и товаров первой необходимости на дом СЕО "Новой Почты" Александр Бульба.