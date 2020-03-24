Житель Дніпра придумав, як обійти правило "10 пасажирів" в салоні

В той час, Кабінет Міністрів з 18 березня обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт у зв'язку з карантином, житель міста Дніпро знайшов спосіб, як обійти закон. Про це повідомляє місцеве видання gorod.dp.ua.

Так, собщается, що деякі жителі вже придумали, як не порушуючи заборони їздити містом на тролейбусі. Вони чіпляються за драбину ззаду і, формально дотримуючись закону, їдуть по своїх справах, забуваючи, що такі подорожі дуже небезпечні.

Як повідомляли "Українські Новини", у Дніпрі та інших містах України запустили флешмоб "Підвези медика на роботу". Групи і спільноти, присвячені цій ініціативі, з'явилися відразу в декількох соціальних мережах і месенджерах.

Раніше повідомлялося про те, що компанія "АТБ-Маркет" розробила рішення, яке дозволить покупцям без відвідування магазинів замовити набори товарів і продуктів повсякденного споживання з доставкою додому. Пілотна реалізація сервісу запущена для жителів міста Дніпро і області з 22 березня, а згодом при наявності достатнього попиту буде масштабирована на інші регіони України.