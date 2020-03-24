Зимние морозы атакуют: прогноз синоптиков на 25 марта

25 марта в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем +5…+7 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем +2…+8 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -8…-13 градусов, днем -2…-7 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью -5…-7 градусов, днем +4…+6 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью -5…-7 градусов, днем +3…+5 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью -3…-5 градусов, днем +6…+8 градусов. На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -2…-8 градусов, днем +3…+8 градусов. В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -2…-8 градусов, днем +3…+8 градусов. На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +4…+9 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +5…+10 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +5…+10 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +7…+9 градусов. Как сообщали Українські Новини, после существенных морозов в Украину ворвется весеннее тепло. Также синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз с природными катаклизмами, засухами и потопами.