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24 марта 2020, вторник, 21:00 69
Общество 2020-03-24T21:00:01+02:00
Українські Новини
Зимние морозы атакуют: прогноз синоптиков на 25 марта

Зимние морозы атакуют: прогноз синоптиков на 25 марта

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Заморозки. Фото: Pinterest
Заморозки. Фото: Pinterest

25 марта в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем +5…+7 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем +2…+8 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -8…-13 градусов, днем -2…-7 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -5…-7 градусов, днем +4…+6 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -5…-7 градусов, днем +3…+5 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -3…-5 градусов, днем +6…+8 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-8 градусов, днем +3…+8 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-8 градусов, днем +3…+8 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +4…+9 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +5…+10 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +5…+10 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +7…+9 градусов.

Как сообщали Українські Новини, после существенных морозов в Украину ворвется весеннее тепло.

Также синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз с природными катаклизмами, засухами и потопами.

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