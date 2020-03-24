Зимние морозы атакуют: прогноз синоптиков на 25 марта

Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34

Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации 10:47

Цены на продукты подскочили. На сколько подорожали товары первой необходимости в "АТБ" 05:45

Во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек 08:15 Инфографика