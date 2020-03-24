Гривня знову стрибнула вгору. Курс НБУ на середу

В той час, як долар злетів в обмінниках, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 25 березня, на 31,94 коп. до 27,8139 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 24 березня, на 19,03% до 28,1333 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як експерт спрогнозував обвал гривні і падіння ВВП з-за можливого продовження карантину до літа, Інвесткомпанія Concorde Capital прогнозує вплив карантину на падіння ВВП на 4-5% і курс гривні 28,5 UAH/USD на кінець 2020 року.

Також генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала заявляє, що в разі продовження карантину до червня-липня зниження ВВП в Україні може досягти 9% при курсі 35 UAH/USD.

А фінансові аналітики категорично не рекомендують українцям піддаватися паніці і купувати долари нинішньому спекулятивним курсом.