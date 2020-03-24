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24 березня 2020, вівторок, 13:29 5
Економіка 2020-03-24T14:03:10+02:00
Українські Новини
Гривня знову стрибнула вгору. Курс НБУ на середу

Гривня знову стрибнула вгору. Курс НБУ на середу

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс гривні, Курс гривні на завтра
Курс гривні
Курс гривні

В той час, як долар злетів в обмінниках, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 25 березня, на 31,94 коп. до 27,8139 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 24 березня, на 19,03% до 28,1333 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як експерт спрогнозував обвал гривні і падіння ВВП з-за можливого продовження карантину до літа, Інвесткомпанія Concorde Capital прогнозує вплив карантину на падіння ВВП на 4-5% і курс гривні 28,5 UAH/USD на кінець 2020 року.

Також генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала заявляє, що в разі продовження карантину до червня-липня зниження ВВП в Україні може досягти 9% при курсі 35 UAH/USD.

А фінансові аналітики категорично не рекомендують українцям піддаватися паніці і купувати долари нинішньому спекулятивним курсом.

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