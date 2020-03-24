МВФ прийме рішення щодо України в найближчі два тижні, - Офіс Президента

В той час, як Україна і МВФ ведуть переговори щодо збільшення кредитування з $5,5 млрд до $9,5 млрд, Україна очікує фінальне рішення про виділення коштів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) протягом двох тижнів.

Про це заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

Вона зазначила, що фінансова допомога від МВФ буде спрямована в державний бюджет.

"Протягом наступного тижня-двох ми зі своєї сторони, як Україна, фіналізуємо наші останні домовленості і отримаємо позитивне рішення від борда Міжнародного валютного фонду", - заявила Ковалів.

"Власне, що ми сьогодні обговорюємо з МВФ. В першу, це збільшення обсягу фінансової підтримки України на час кризи. Ми вже говоримо зараз про майже у два рази збільшення тієї програми, ніж ми говорили з ними в кінці минулого року. Друге питання, яке ми з ними обговорюємо, це те, що ці кошти потрібні в першу чергу в бюджеті - там, де ми будемо фінансувати медицину та соціальну сферу", - додала вона.

Як повідомляли Українські Новини, генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала заявляє, що в разі продовження карантину до червня-липня зниження ВВП в Україні може досягти 9% при курсі 35 UAH/USD.

Національний банк розраховує на фінансову підтримку для боротьби з наслідками коронавіруса від Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейської комісії та інших донорів.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україні залишилося виконати дві умови МВФ.