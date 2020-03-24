Кабмін хоче створити стабфонд в 200 млрд гривень для підтримки українців в карантин

Кабінет Міністрів має намір створити стабілізаційний фонд для підтримки громадян і бізнесу під час карантину в 200 млрд гривень і почав переговори з міжнародними партнерами про реструктуризацію державного боргу.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на каналі ICTV, передають Українські Новини.

"Ми створюємо стабілізаційний фонд держави, його розмір буде в районі 200 млрд гривень. Цього буде достатньо, щоб забезпечити пенсіонерів, тих, хто втратить роботу і буде сидіти без роботи", - сказав він.

Шмигаль запевнив, що ресурс у держави для цього є.

Він також повідомив про початок переговорів щодо реструктуризації зовнішнього боргу.

"Зовнішні борги – ми повинні їх реструктуризувати і ми почали переговори з нашими міжнародними партнерами", - сказав прем'єр.

Він зазначив, що на даний момент в світі йде конкуренція за гроші, всі країни прагнуть їх зайняти, або отримати допомогу, і Україна сьогодні конкурує за дешевий фінансовий ресурс для бюджету.

зокрема Шмигаль сказав, що Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом, Європейським Союзом, Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції та розвитку і в переговорах досягнуто прогресу, є повідомлення від МВФ про домовленості і очікуваннях.

Він висловив упевненість, що за умови підтримки міжнародними партнерами та єдності українського політикуму Україна пройде виклики з мінімальними втратами для економки і для здоров'я і життя українців.

Як повідомляли Українські Новини, Шмигаль заявив, що немає необхідності вводити надзвичайне положення.

А міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає необхідним введення надзвичайного стану через коронавірус.