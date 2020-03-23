подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
23 марта 2020, понедельник, 18:55 17
Силовые структуры 2020-03-23T18:56:11+02:00
Українські Новини
Боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены

Боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены

Кира Молчанова
Ранения, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
ООС. Военные. Фото: Facebook/ООС
ООС. Военные. Фото: Facebook/ООС

Двое украинских военнослужащих ранены вследствие обстрела грузового автомобиля с продуктами питания в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС), где 19 марта погиб один военный.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 23 марта, российские оккупанты, вопреки Минским договоренностям, обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль ЗИЛ-131, который перевозил продукты питания, вблизи населенного пункта Шумы", — сказано в нем.

Отмечается, что вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты двое украинских военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения.

Состояние здоровья воинов удовлетворительное.

Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українські Новини, 18 марта боевики15 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил, трое военнослужащих получили боевые травмы.

Тем временем, позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) также ввели меры для предотвращения распространения коронавируса, а на время карантина в Украине отменили военный призыв

Больше новостей о: Ранения ООС Ситуация в зоне ООС обстрелы в зоне ООС

В Киеве еще 4 новых случая коронавируса. Всего в столице 28 заразившихся
В Ивано-Франковске умерла еще одна женщина, у которой подозревали коронавирус
Новости
Среди пандемии коронавируса 20 тысяч украинцев по всему миру пытаются вернуться домой, — МИД 19:13
Ломают отрегулированную систему: эксперты раскритиковали инициативу НБУ по банковской комиссии 19:11
Кулеба против введения чрезвычайного положения в Украине сейчас 19:07
Боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены 18:55
Зеленский ввел Баканова и Разумкова в совет по противодействию коронавирусу 18:48
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на начало недели 21:00 Карта
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Страховые взносы могут уменьшить пенсию: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30 Инфографика
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек 08:15 Инфографика
больше новостей
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Сергей Вельможный
У второго депутата и его сына подтвердили коронавирус, - Шахов 22:28 Дополнено
Филарет Фото: УПЦ
Причина коронавируса — однополые браки, — Филарет 14:39
Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачивать 3 тыс. гривен пособия, - Аваков 11:09
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
больше новостей
Украинцам запретили покидать Украину: запрещены любые поездки за границу
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok