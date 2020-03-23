Боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены

Двое украинских военнослужащих ранены вследствие обстрела грузового автомобиля с продуктами питания в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС), где 19 марта погиб один военный.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 23 марта, российские оккупанты, вопреки Минским договоренностям, обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль ЗИЛ-131, который перевозил продукты питания, вблизи населенного пункта Шумы", — сказано в нем.

Отмечается, что вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты двое украинских военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения.

Состояние здоровья воинов удовлетворительное.

Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українські Новини, 18 марта боевики15 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил, трое военнослужащих получили боевые травмы.

Тем временем, позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) также ввели меры для предотвращения распространения коронавируса, а на время карантина в Украине отменили военный призыв.