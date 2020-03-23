В Киевском ботаническом саду расцвели первые магнолии

В связи с тем, что в последние дни была теплая погода, в Киевском ботаническом саду им. академика А. В. Фомина расцвели первые в этом году магнолии. Об этом сообщает издание "День". Так, сообщается, что период цветения магнолии обычно начинается в апреле, но все зависит от погодных условий. Время цветения может изменяться и припадать даже на середину марта, что случилось в этом году. Но для того, чтобы магнолия массово зацвела, необходимо подждать 4-5 дней. В Киевском ботсаду собрана одна из самых больших коллекций магнолий. Там собрана одна из самых больших коллекций этих деревьев: около 65 видов и почти три сотни деревьев. [gallery-6112] Ранее Українські Новини сообщали о том, что во Львове из-за аномального тепла расцвели деревья в декабре. Тем временем, в сети опубликовали фотографии 16 победителей международного конкурса "Вики любит Землю-2019". В конкурсе участвовали фотографы из разных уголков мира. Кроме того, флорист Азума Макото создает удивительные цветочные композиции. Также в октяре 2019 года в Киеве прошла выставка хризантем "Цветочное созвездие".