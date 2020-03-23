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23 марта 2020, понедельник, 19:30 126
Жизнь 2020-03-23T19:30:02+02:00
Українські Новини
В Киевском ботаническом саду расцвели первые магнолии

В Киевском ботаническом саду расцвели первые магнолии

Елена Новикова
Ботсад, Ботанический сад, Магнолии, Цветущие магнолии, Киевский Ботанический сад им. акад. А. В. Фомина

В связи с тем, что в последние дни была теплая погода, в Киевском ботаническом саду им. академика А. В. Фомина расцвели первые в этом году магнолии. Об этом сообщает издание "День".

Так, сообщается, что период цветения магнолии обычно начинается в апреле, но все зависит от погодных условий. Время цветения может изменяться и припадать даже на середину марта, что случилось в этом году. Но для того, чтобы магнолия массово зацвела, необходимо подждать 4-5 дней.

В Киевском ботсаду собрана одна из самых больших коллекций магнолий. Там собрана одна из самых больших коллекций этих деревьев: около 65 видов и почти три сотни деревьев. 

Цветы. Фото: Николай Тимченко,
Цветы. Фото: Николай Тимченко, "День"
Магнолии в саду. Фото: Николай Тимченко,
Магнолии в саду. Фото: Николай Тимченко, "День"
Цветы магнолии. Фото: Николай Тимченко,
Цветы магнолии. Фото: Николай Тимченко, "День"
Магнолии цветут. Фото: Николай Тимченко,
Магнолии цветут. Фото: Николай Тимченко, "День"
Ботанический сад. Фото: Николай Тимченко,
Ботанический сад. Фото: Николай Тимченко, "День"
Магнолии. Фото: Николай Тимченко,
Магнолии. Фото: Николай Тимченко, "День"

Ранее Українські Новини сообщали о том, что во Львове из-за аномального тепла расцвели деревья в декабре.

Тем временем, в сети опубликовали фотографии 16 победителей международного конкурса "Вики любит Землю-2019". В конкурсе участвовали фотографы из разных уголков мира.

Кроме того, флорист Азума Макото создает удивительные цветочные композиции.

Также в октяре 2019 года в Киеве прошла выставка хризантем "Цветочное созвездие".

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