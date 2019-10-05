В пятницу, 4 октября, в Киеве на Певческом поле стартовала традиционная выставка "Цветочное созведие". В рамках этого мероприятия жители и гости столицы могут посмотреть на тысячи и даже десятки тысяч цветов, которые создатели превратили в настоящие цветочные композиции.\r\nВ этом году творцы создали из 20 тысяч хризантем 10 незабываемых "картинок".\r\nКак пишет Информатор, дизайнеры районных коммунальных хозяйств превратили "сырой материал" во впечатляющие небесные созвездия: Золотой и Летучей рыбы, Гончих Псов, Дракона, Райской Птицы, Кита, Близнецов, Стрельца, Феникса, Живописца и Пегаса.\r\n[gallery-6065]\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа выставке, помимо созерцания созвездий, можно прикупить саженец хризантемы на ярмарке растений и хендмейда, как следует отдохнуть в одной из разнообразных локаций для отдыха или обновить аккаунты в соцсетях благодаря обилию фотозон. Также работает отдельная детская зона.\r\nВыставка проходит в Печерском ландшафтном парке "Певческое поле", улица Лаврская, 33 (метро "Арсенальная") 4-27 октября (10:00-20:00). Цена взрослого билета — 75 гривен; детского — 25 гривен; для детей до 7 лет, пенсионеров, многодетных семей, участников АТО, инвалидов 1 и 2 группы, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – вход свободный.