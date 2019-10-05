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05 октября 2019, суббота, 11:00 549
Общество 2019-10-05T11:12:50+03:00
Українські Новини
Море цветов и десятки инсталляций: В Киеве открылась выставка хризантем "Цветочное созвездие"

Море цветов и десятки инсталляций: В Киеве открылась выставка хризантем "Цветочное созвездие"

В пятницу, 4 октября, в Киеве на Певческом поле стартовала традиционная выставка "Цветочное созведие". В рамках этого мероприятия жители и гости столицы могут посмотреть на тысячи и даже десятки тысяч цветов, которые создатели превратили в настоящие цветочные композиции.

В этом году творцы создали из 20 тысяч хризантем 10 незабываемых "картинок".

Как пишет Информатор, дизайнеры районных коммунальных хозяйств превратили "сырой материал" во впечатляющие небесные созвездия: Золотой и Летучей рыбы, Гончих Псов, Дракона, Райской Птицы, Кита, Близнецов, Стрельца, Феникса, Живописца и Пегаса.

Выставка хризантем
Выставка хризантем "Цветочное созвездие". Фото: Информатор
Выставка хризантем
Выставка хризантем "Цветочное созвездие". Фото: Информатор
Выставка хризантем
Выставка хризантем "Цветочное созвездие". Фото: Информатор
Выставка хризантем
Выставка хризантем "Цветочное созвездие". Фото: Информатор
Выставка хризантем
Выставка хризантем "Цветочное созвездие". Фото: Информатор
Выставка хризантем
Выставка хризантем "Цветочное созвездие". Фото: Информатор
Выставка хризантем
Выставка хризантем "Цветочное созвездие". Фото: Информатор
Выставка хризантем
Выставка хризантем "Цветочное созвездие". Фото: Информатор
Выставка хризантем
Выставка хризантем "Цветочное созвездие". Фото: Информатор
Выставка хризантем
Выставка хризантем "Цветочное созвездие". Фото: Информатор
Выставка хризантем
Выставка хризантем "Цветочное созвездие". Фото: Информатор
Выставка хризантем
Выставка хризантем "Цветочное созвездие". Фото: Информатор

На выставке, помимо созерцания созвездий, можно прикупить саженец хризантемы на ярмарке растений и хендмейда, как следует отдохнуть в одной из разнообразных локаций для отдыха или обновить аккаунты в соцсетях благодаря обилию фотозон. Также работает отдельная детская зона.

Выставка проходит в Печерском ландшафтном парке "Певческое поле", улица Лаврская, 33 (метро "Арсенальная") 4-27 октября (10:00-20:00). Цена взрослого билета — 75 гривен; детского — 25 гривен; для детей до 7 лет, пенсионеров, многодетных семей, участников АТО, инвалидов 1 и 2 группы, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – вход свободный.

Больше новостей о: Певческое поле выставка цветов Выставка хризантем

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