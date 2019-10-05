Как пишет Информатор , дизайнеры районных коммунальных хозяйств превратили "сырой материал" во впечатляющие небесные созвездия: Золотой и Летучей рыбы, Гончих Псов, Дракона, Райской Птицы, Кита, Близнецов, Стрельца, Феникса, Живописца и Пегаса.

В этом году творцы создали из 20 тысяч хризантем 10 незабываемых "картинок".

На выставке, помимо созерцания созвездий, можно прикупить саженец хризантемы на ярмарке растений и хендмейда, как следует отдохнуть в одной из разнообразных локаций для отдыха или обновить аккаунты в соцсетях благодаря обилию фотозон. Также работает отдельная детская зона.

Выставка проходит в Печерском ландшафтном парке "Певческое поле", улица Лаврская, 33 (метро "Арсенальная") 4-27 октября (10:00-20:00). Цена взрослого билета — 75 гривен; детского — 25 гривен; для детей до 7 лет, пенсионеров, многодетных семей, участников АТО, инвалидов 1 и 2 группы, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – вход свободный.