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18 декабря 2019, среда, 19:37 103
Жизнь 2019-12-18T19:38:49+02:00
Українські Новини
Во Львове из-за аномального тепла в декабре расцвели деревья

Во Львове из-за аномального тепла в декабре расцвели деревья

Таня Войтюк
Погода, Львов, Магнолии
Цветы на дереве. Фото: Facebook/Евгения Поликарпова
Цветы на дереве. Фото: Facebook/Евгения Поликарпова

Из-за резких погодных изменений и аномально теплой температуры воздуха во Львове в середине декабря зацвели магнолия и калина.

Соответствующие фотографии начали выкладывать пользователи социальных сетей на своих страницах в Facebook.

"17 декабря. Львов ... Калина ароматная полностью расцвела. Магнолия имеет бутоны 2 сантиметра. Лещина пустила "серьги". Яблоки, как свежие, висят на дереве. Весенний процесс пошел. На пчел ждут не лучшие времена", - написала Евгения Поликарпова.

Заметим, что такое аномальное тепло в декабре в Украине продержится и в дальнейшем. Так, 19 декабря столбики термометров будут показывать до +10 градусов. При этом во всех областях будет солнечно и без осадков.

Цветы на дереве. Фото: Facebook/Евгения ПоликарповаЦветы на дереве. Фото: Facebook/Евгения Поликарпова

Как сообщали Українські Новини, в то время, как ранее в декабре синоптики прогнозировали метели, мороз до -20 и ураганный ветер, после снегопадов в первые дни зимы в Украину пришел сухой антициклон. И если еще пару недель назад украинские синоптики прогнозировали в новогоднюю ночь ледяной дождь со снегом, то сейчас прогноз кардинально изменился.

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