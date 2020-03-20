Глава МОЗ Илья Емец заявил, что самое тяжелое для Украины еще впереди

В то время, как Украина провела более 700 образцов на коронавирус COVID-19, самое тяжелое для Украины - еще впереди. Об этом заявил министр здравоохранения Илья Емец, передает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Каждый день мы получаем результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями и, к сожалению, пока их будет становиться больше. В то же время пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно. Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться. Мы видим, что в случае развития худших сценариев система здравоохранения развитых европейских стран не выдерживает нагрузки. Несмотря на то, что у нас есть много талантливых профессиональных врачей, сама недореформированная медицинская система Украины значительно слабее европейских, и нам будет значительно труднее принять мощный удар, который может нанести коронавирус при наихудшем сценарии. Но мы еще можем не допустить этого соблюдением режима карантина".

По его словам, только 20% всех случаев заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, являются тяжкими.

"… и только около 3% нуждаются в реанимационных мероприятиях. Однако призываю вас своевременно обращаться к врачам и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье своих близких", - заявил Емец.

Министр подчеркнул, что Украина принимает все меры и задействует все ресурсы, чтобы уберечь украинцев от пандемии. Однако действия могут оказаться напрасными, если не будет соблюдаться карантин.

"Как министр здравоохранения, я настаиваю: оставайтесь дома, мойте руки, держите дистанцию. Равнодушие в карантин и пренебрежение правилами может стоить жизни. Позаботьтесь о собственной безопасности, заботьтесь о пожилых родственниках и не игнорируйте первых симптомов респираторных заболеваний", - добавил Емец.

Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Рекомендации врачей. Фото: Центр общественного здоровья

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.

Украинцы теперь смогут отслеживать распространение коронавируса в стране онлайн.

Ранее, 16 марта в Черновицкой области умерла 33-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирус, ее смерть будут расследовать как халатность медиков.