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20 марта 2020, пятница, 17:57 645
Общество 2020-03-20T17:57:27+02:00
Українські Новини
Глава МОЗ Илья Емец заявил, что самое тяжелое для Украины еще впереди

Глава МОЗ Илья Емец заявил, что самое тяжелое для Украины еще впереди

Ольга Фандорина
МОЗ, Коронавирус, коронавирус в Украине, Илья Емец
Илья Емец. Фото: facebook.com/moz.ukr
Илья Емец. Фото: facebook.com/moz.ukr

В то время, как Украина провела более 700 образцов на коронавирус COVID-19, самое тяжелое для Украины - еще впереди. Об этом заявил министр здравоохранения Илья Емец, передает пресс-служба Минздрава в Facebook.

 "Каждый день мы получаем результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями и, к сожалению, пока их будет становиться больше. В то же время пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно. Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться. Мы видим, что в случае развития худших сценариев система здравоохранения развитых европейских стран не выдерживает нагрузки. Несмотря на то, что у нас есть много талантливых профессиональных врачей, сама недореформированная медицинская система Украины значительно слабее европейских, и нам будет значительно труднее принять мощный удар, который может нанести коронавирус при наихудшем сценарии. Но мы еще можем не допустить этого соблюдением режима карантина".

По его словам, только 20% всех случаев заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, являются тяжкими.

"… и только около 3% нуждаются в реанимационных мероприятиях. Однако призываю вас своевременно обращаться к врачам и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье своих близких", - заявил Емец.

Министр подчеркнул, что Украина принимает все меры и задействует все ресурсы, чтобы уберечь украинцев от пандемии. Однако действия могут оказаться напрасными, если не будет соблюдаться карантин.

"Как министр здравоохранения, я настаиваю: оставайтесь дома, мойте руки, держите дистанцию. Равнодушие в карантин и пренебрежение правилами может стоить жизни. Позаботьтесь о собственной безопасности, заботьтесь о пожилых родственниках и не игнорируйте первых симптомов респираторных заболеваний", - добавил Емец.

Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Рекомендации врачей. Фото: Центр общественного здоровьяРекомендации врачей. Фото: Центр общественного здоровья

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.

Украинцы теперь смогут отслеживать распространение коронавируса в стране онлайн.

Ранее, 16 марта в Черновицкой области умерла 33-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирус, ее смерть будут расследовать как халатность медиков.

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