У розпал епідемії коронавірусу міністр охорони здоров'я Ємець має намір подати у відставку, — нардепи

Депутати Верховної Ради Олександр Дубинський (фракція "Слуга народу") і Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") заявляють, що міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, який закликав депутатів проголосувати за введення надзвичайного стану, має намір подати у відставку.

Про це Дубинський написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, а Гончаренко — у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Сьогодні міністр охорони здоров'я Ємець заявить про відставку", — написав Дубинський.

У свою чергу Гончаренко написав, що, за його джерелами, Ємець не зміг налагодити роботу міністерства і в умовах епідемії коронавірусу Covid-19 не може підготувати реальний план з протидії вірусу.

Депутат зазначив, що з цієї причини і було прийнято рішення про відставку, і зараз йдуть фінальні узгодження.

Як повідомляли Українські Новини, Ілля Ємець вважає, що найважче для України — ще попереду.

Глава МОЗ Ілля Ємець хоче ввести погодинну оплату для лікарів, зокрема, реаніматологів, на період епідемії коронавірусу.