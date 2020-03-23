Київ став епіцентром розповсюдження коронавірусу

В Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання коронавірусом COVID-19, з яких 29 зафіксовано в Києві.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко на брифінгу, передають Українські Новини.

"Сьогодні 13 хворих перебувають у лікарнях нашого міста, 11 хворих знаходяться на самоізоляції і отримують лікування вдома під контролем лікарів", - сказав він.

За минулу добу Київ отримав ще 14 лабораторно підтверджених випадків коронавіруса, а загальна кількість хворих становить 24 людини.

З 14 підтверджених за останню добу випадків у Києві 8 - жінки у віці від 25 до 49 років, 6 - чоловіки у віці від 23 до 56 років.

Дані МОЗ

Кличко повідомив, що з усіх підтверджених у Києві випадків 22 випадки інфікування підтверджені у громадян, які повернулися з європейських країн, таких як Франція, Іспанія, Німеччина, а 2 випадки - це місцевий зараження хворих в Житомирській області і в Києві.

Як захистити себе

мити руки;

не чіпати обличчя;

не виходити на вулицю без потреби;

тримати дистанцію.

Профілактика коронавіруса

Як повідомляли Українські Новини, Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширення коронавірусу.

Тим часом у київських магазинах і аптеках ввели обмеження на кількість відвідувачів.