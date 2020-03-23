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23 березня 2020, понеділок, 14:51 132
Медицина 2020-03-23T17:15:02+02:00
Українські Новини
Київ став епіцентром розповсюдження коронавірусу

Київ став епіцентром розповсюдження коронавірусу

Таня Войтюк
Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні, карантин в Києві
Карта коронавіруса. Фото: public.tableau.com
Карта коронавіруса. Фото: public.tableau.com

В Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання коронавірусом COVID-19, з яких 29 зафіксовано в Києві.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко на брифінгу, передають Українські Новини.

"Сьогодні 13 хворих перебувають у лікарнях нашого міста, 11 хворих знаходяться на самоізоляції і отримують лікування вдома під контролем лікарів", - сказав він.

За минулу добу Київ отримав ще 14 лабораторно підтверджених випадків коронавіруса, а загальна кількість хворих становить 24 людини.

З 14 підтверджених за останню добу випадків у Києві 8 - жінки у віці від 25 до 49 років, 6 - чоловіки у віці від 23 до 56 років.

Дані МозДані МОЗ

Кличко повідомив, що з усіх підтверджених у Києві випадків 22 випадки інфікування підтверджені у громадян, які повернулися з європейських країн, таких як Франція, Іспанія, Німеччина, а 2 випадки - це місцевий зараження хворих в Житомирській області і в Києві.

Як захистити себе

  • мити руки;
  • не чіпати обличчя;
  • не виходити на вулицю без потреби;
  • тримати дистанцію.

Профілактика коронавірусаПрофілактика коронавіруса

Як повідомляли Українські Новини, Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширення коронавірусу.

Тим часом у київських магазинах і аптеках ввели обмеження на кількість відвідувачів.

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