Київ став епіцентром розповсюдження коронавірусу

В Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання коронавірусом COVID-19, з яких 29 зафіксовано в Києві. Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко на брифінгу, передають Українські Новини. "Сьогодні 13 хворих перебувають у лікарнях нашого міста, 11 хворих знаходяться на самоізоляції і отримують лікування вдома під контролем лікарів", - сказав він. За минулу добу Київ отримав ще 14 лабораторно підтверджених випадків коронавіруса, а загальна кількість хворих становить 24 людини. З 14 підтверджених за останню добу випадків у Києві 8 - жінки у віці від 25 до 49 років, 6 - чоловіки у віці від 23 до 56 років. Дані МОЗ Кличко повідомив, що з усіх підтверджених у Києві випадків 22 випадки інфікування підтверджені у громадян, які повернулися з європейських країн, таких як Франція, Іспанія, Німеччина, а 2 випадки - це місцевий зараження хворих в Житомирській області і в Києві. Як захистити себе мити руки; не чіпати обличчя; не виходити на вулицю без потреби; тримати дистанцію. Профілактика коронавіруса Як повідомляли Українські Новини, Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширення коронавірусу. Тим часом у київських магазинах і аптеках ввели обмеження на кількість відвідувачів.