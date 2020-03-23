Гончарука допросят в ГБР, - источник

Гончарук в Кабмине на самокате. Скриншот: видео/Алексей Гончарук

Гончарук в Кабмине на самокате. Скриншот: видео/Алексей Гончарук

Государственное бюро расследований намерено вызвать на допрос бывшего премьер-министра Алексея Гончарука в рамках дела о возможной служебной халатности должностных лиц Кабинета Министров при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие коронавирусу Covid-19.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

"Однозначно он будет допрошен", - сказал собеседник.

По его словам, расследование дел только поручено ГБР, поэтому план расследования еще не составлялся и соответственно никаких вызовов на допрос не осуществлялось.

После составления плана расследования станет известно, кто будет допрошен в первую очередь.

Ранее, САП открыла дело о возможной служебной халатности должностных лиц Кабмина при осуществлении мероприятий по противодействию коронавирусу и поручила расследование ГБР.

Как сообщали Українськi Новини, Гончарук на лоукостере вылетел из Украины после того как Верховная Рада приняла его отставку. Вместе с тем, Таможня назвала легальной поставку масок в Испанию.