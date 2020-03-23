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23 березня 2020, понеділок, 13:32 12
Суспільство 2020-03-23T14:15:02+02:00
Українські Новини
У київських магазинах і аптеках ввели обмеження за кількістю відвідувачів

У київських магазинах і аптеках ввели обмеження за кількістю відвідувачів

Елена Новикова
Аптеки, Віталій Кличко, Продуктові магазини, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, карантин в Києві

У Києві посилили заходи карантину та ввели додаткові правила для відвідувачів магазинів і аптек. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

Так, повідомляється, що в магазинах та аптеках покупцям необхідно буде тримати дистанцію.

"В магазинах і аптеках ми вводимо додаткові правила, обмеження кількості відвідувачів. У приміщеннях повинен знаходитися 1 покупець на 10 квадратних метрів площі магазину. Власники магазинів і аптек повинні дотримуватися цих обмежень, а також забезпечити виконання раніше введених протиепідемічних заходів", - сказав Кличко.

Також він уточнив, що доставка продуктів харчування, ліків, а також усіх необхідних товарів в аптеки, магазини, лікарні та інші заклади соціальної сфери буде здійснюватися в звичайному режимі. А соцпрацівники міста забезпечують продуктами та іншими необхідними речами самотніх киян похилого віку та паліативних хворих.

 

Як повідомляли Українські Новини, за даними на 23 березня в Україні зафіксовано 73 випадки зараження коронавірусом. Також центр громадського здоров'я перевіряє ще 114 підозр.

Тим часом, у світі коронавірусом заразилися 333 966 осіб.

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