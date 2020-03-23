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23 березня 2020, понеділок, 12:45 5
Суспільство 2020-03-23T12:56:39+02:00
Українські Новини
Всі дитячі майданчики Києва закриті для відвідувань, - Кличко

Всі дитячі майданчики Києва закриті для відвідувань, - Кличко

Анна Рудык
Коронавірус, Карантин в Україні, карантин в Києві, дитячі майданчики
Дитина. Фото: newsler.info
Дитина. Фото: newsler.info

Всі дитячі майданчики в Києві закрито у зв'язку з карантином через коронавірус, яким в Україні заразилися 73 людини. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

Так, він заявив, що всі дитячі майданчики закриті для відвідування, і закликав не порушувати обмеження.

"Я підкреслю: всі дитячі майданчики закриті для відвідування! Будь ласка, не порушуйте обмеження. Ті, у кого не вистачить свідомості та відповідальності, будуть платити штрафи за порушення обмежень", - заявив мер столиці.

Раніше Українські Новини отримали коментар адвоката про права і обмеження простих громадян під час карантину та надзвичайної ситуації.

Також за добу в Україні 26 нових випадків зараження коронавірусом, ще 114 підозр перевіряє МОЗ.

Тим часом у Львівській області коронавірус підозрюють майже у 100 осіб.

А в світі кількість хворих на коронавірус збільшилася на 29 422 випадку (всього 333 966), жертвами вірусу стали 14 606 осіб (1 632 за останню добу). Вилікувались від коронавірусу по всьому світу 96 241 чоловік.

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