Адвокат Денис Ненов: какие ограничения и права есть у простых граждан в период ЧС и карантина

Права

Режим чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) дает гражданам ряд прав на:

1) получение информации о чрезвычайных ситуациях или опасных событиях, которые возникли или могут возникнуть;

2) обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты и их использование;

3) обращение в органы государственной власти и органы местного самоуправления по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;

4) социальную защиту и возмещение в соответствии с законодательством вреда, причиненного их жизни, здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций или проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий;

5) медицинскую помощь, социально-психологическую поддержку и медико-психологическую реабилитацию в случае получения физических и психологических травм.

Что касается лиц, которые болеют инфекционными болезнями или бактерионосителями, то они имеют дополнительные права на:

бесплатное лечение в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения и государственных научных учреждениях; получение достоверной информации о результатах медицинского осмотра, обследования и лечения, а также на получение рекомендаций по предотвращению распространения инфекционных болезней; обращение в суд с исками о возмещении вреда, причиненного их здоровью и (или) имуществу.

Также режим чрезвычайной ситуации дает пострадавшим право на возмещение материального ущерба в результате чрезвычайной ситуации (в первую очередь, за счет средств государственного и местных бюджетов), а именно:

1) на предоставление (выплату) материальной помощи (компенсации):

2) на обеспечение жильем;

3) на оказание медицинской и психологической помощи;

4) на предоставление гуманитарной помощи;

5) на оказание других видов помощи.

Ограничения

Однако введение карантина на территории Украины и чрезвычайной ситуации в г. Киеве и ряде областей предоставляет гражданам не только права, но и предусматривает соответствующие ограничения:

- запрещено посещение учебных заведений, проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек;

- прекращена работа предприятий общественного питания, торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения;

- запрещены перевозки пассажиров в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении (кроме перевозки легковыми автомобилями), а также перевозки более 10 пассажиров одновременно в одном транспортном средстве в пределах города;

- запрещено перевозку пассажиров метрополитеном и железнодорожным транспортом; закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для международного сообщения.

Кабинет Министров, местные государственные администрации и органы местного самоуправления могут также применить дополнительные ограничения и запреты, связанные с карантином и введением ЧС.

Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней» предусмотрены обязанности лиц, которые болеют инфекционными заболеваниями или являются бактерионосителями:

- соблюдать рекомендации врачей для предотвращения распространения инфекционных болезней;

- выполнять требования и рекомендации медицинских работников о порядке и условиях лечения, соблюдать режим работы учреждений здравоохранения и научных учреждений, в которых они лечатся;

- проходить в установленные сроки необходимые медицинские осмотры и обследования.

Также закон возлагает на работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных болезней, проходить за счет работодателей обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические профилактические медицинские осмотры.

Лица, которые болеют особенно опасными и опасными инфекционными болезнями, являются носителями возбудителей этих болезней или находились в контакте с такими больными или бактерионосителями, в случае, если они создают реальную опасность заражения окружающих, подлежат лечению, медицинскому наблюдению и обследованию в стационарах соответствующих учреждений здравоохранения или научных учреждений.

За нарушение вышеуказанных ограничений и обязанностей виновные лица будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.

Какая ответственность за невыполнение?

За нарушение карантина с 17 марта этого года ужесточена административная и уголовная ответственность.

Нововведённая статья 44-3 КУпАП об ответственности за нарушение правил карантина людей может применятся как к гражданам – штраф от 17 000 до 34 000 грн, так и к должностным лицам - от 34 000 до 170 000 грн.

Также остается ответственность по статье 188-16 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУпАП) за невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам гражданской защиты, надзора и контроля за состоянием защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по разработке и реализации мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, - должностные лица наказываются штрафом от 170 до 340 грн. За повторное правонарушение в течение года после применения штрафа должностные лица наказываются штрафом от 340 до 850 грн. Очевидно, что размер указанных штрафов недостаточен для предотвращения правонарушений.

Что касается уголовной ответственности, то новыми правилами повышено наказание за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений – теперь оно наказывается штрафом от 17 000 до 51 000 грн или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на срок до трех лет (ч. 1 ст. 325 УК Украины). Те же действия, которые повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет (ч. 2 ст. 325 УК Украины).

Разграничение между административной и уголовной ответственностью заключается в наличии реальных или потенциальных последствий нарушения карантинных правил – если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение заболеваний, то лицо будет привлекаться к уголовной ответственности, если нет – ограничится штрафом по статье 44-3 КУпАП.

Любопытно, что законодатель установил одинаковую нижнюю границу административной и уголовной ответственности за нарушение карантина – штраф в размере 17 000 грн. Получается, что при разном уровне опасности административного и уголовного правонарушения за их совершение может быть одинаковое наказание, что не логично.

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