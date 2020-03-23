Долар на міжбанку різко подорожчав до 28,10-28,15 UAH/USD

В той час, як в Пенсійному фонді повідомили, що треба зробити для виплати пенсіонерам по тисячі гривень, гривня на міжбанківському валютному ринку подешевшала до 28,10-28,15 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили банкіри.

"У понеділок ринок відкрився помітним "гепом" в 50 коп. Панічні настрої продовжують переважати на ринку. Також почали виходити оцінки щодо можливого падіння економіки і курсу від карантину. Це теж дає негативні сигнали ринку", - повідомив представник одного з найбільших банків з українським капіталом.

Котирування на міжбанку на момент відкриття становили 28,00-28,09 UAH/USD, а до 11:30 зросли до 28,10-28,15 UAH/USD.

Банкіри на даний момент не бачать передумов для зміцнення гривні або якоїсь її стабілізації.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 44 коп. в п'ятницю зміцнився на 34 коп. до 27,50 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,83% з 23,74 UAH/USD до 27,50 UAH/USD.

НБУ констатує, що попит населення на валюту в день становить 30-40 млн доларів.

Раніше в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. У зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів готівкові долари і євро доставляються в країну з затримкою.