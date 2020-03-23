підписатися на розсилку
27.05 28.1
29 30.35
˟
23 березня 2020, понеділок, 11:29 17
Фінанси 2020-03-23T13:00:03+02:00
Українські Новини
Долар на міжбанку різко подорожчав до 28,10-28,15 UAH/USD

Долар на міжбанку різко подорожчав до 28,10-28,15 UAH/USD

Сергій Жолобецький
НБУ, Валюта, Карантин, курс гривні, девальвація, Долар, Паніка, Коронавірус, подорожчання долара
Долар раптово сильно подорожчав
Долар раптово сильно подорожчав

В той час, як в Пенсійному фонді повідомили, що треба зробити для виплати пенсіонерам по тисячі гривень, гривня на міжбанківському валютному ринку подешевшала до 28,10-28,15 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили банкіри.

"У понеділок ринок відкрився помітним "гепом" в 50 коп. Панічні настрої продовжують переважати на ринку. Також почали виходити оцінки щодо можливого падіння економіки і курсу від карантину. Це теж дає негативні сигнали ринку", - повідомив представник одного з найбільших банків з українським капіталом.

Котирування на міжбанку на момент відкриття становили 28,00-28,09 UAH/USD, а до 11:30 зросли до 28,10-28,15 UAH/USD.

Банкіри на даний момент не бачать передумов для зміцнення гривні або якоїсь її стабілізації.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 44 коп. в п'ятницю зміцнився на 34 коп. до 27,50 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,83% з 23,74 UAH/USD до 27,50 UAH/USD.

НБУ констатує, що попит населення на валюту в день становить 30-40 млн доларів.

Раніше в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. У зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів готівкові долари і євро доставляються в країну з затримкою.

Більше новин про: НБУ Валюта Карантин курс гривні девальвація Долар Паніка Коронавірус подорожчання долара

НБУ пропонує Кабміну дозволити всім небанківським ...
Населення в день скуповує по $30-40 млн, - НБУ...
Держохорона не підпускає до Зеленського без термом...
Бензин і дизпаливо можуть подешевшати на 2-3 гривн...
В Італії за добу понад 5 тис. нових заражених коронавірусом. Дані на 23 березня
В Україну доставили партію тестів на коронавірус і апарати ШВЛ з Китаю
Новини
Перевізники простоюють на кордоні більше 4 діб 13:07
Клініці Пальчевського відмовилися постачати тести на коронавірус 15:42
Україна збільшила імпорт молочки, яєць і меду в 4 рази з початку березня 14:24
Ціни на противірусні овочі значно зросли за 3 дні 16:49
Кабмін має намір поїздами повернути українців з Німеччини, Чехії і Польщі 17:16
більше новин
Перевізники простоюють на кордоні більше 4 діб 13:07
більше новин
Перевізники простоюють на кордоні більше 4 діб 13:07
більше новин
Пенсійний фонд розповів, що необхідно зробити для виплати пенсіонерам по 1000 гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok