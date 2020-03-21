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21 марта 2020, суббота, 18:26 44
Силовые структуры 2020-03-21T18:27:38+02:00
Українські Новини
В интернете продают поддельные тесты на коронавирус по 750 гривен за штуку

В интернете продают поддельные тесты на коронавирус по 750 гривен за штуку

Таня Войтюк
Тесты, Тест-системы, коронавирус в Украине, Экспресс-тесты, тесты на коронавирус
Тесты на коронавирус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv
Тесты на коронавирус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv

В услових карантина в Украине и чрезвычайной ситуации в областях, правоохранители оштрафовали жителя Ирпеня (Киевская область) за продажу в Интернете несертифицированных тестов на коронавирус.

Об этом говорится в сообщении на сайте департамента киберполиции Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Разоблачили 38-летнего жителя Ирпеня, который занимался продажей тестов на короновирус. Фигурант, используя мессенджер, разместил объявление о продаже теста на короновирус в одном из сообществ. Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, указанный тест не получил декларацию о соответствии в Украине", - сказано в нем.

Мужчина продавал "тесты" по 750 гривен за штуку.

"На мужчину составили административный протокол по ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. По решению суда мужчина обязан уплатить 17 500 гривен штрафа", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли у него 300 таких "тестов".

Ранее Українськi Новини писали о том, что нужно знать о тестах на коронавирус и можно ли их сделать самостоятельно.

Тем временем Китай передаст Украине до 23 марта 10,4 млн тестов и миллион масок.

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