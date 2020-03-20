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20 марта 2020, пятница, 21:24 131
Общество 2020-03-20T21:40:48+02:00
Українські Новини
Аптека в Днипре продает самодельные лекарства против коронавируса, - депутат

Аптека в Днипре продает самодельные лекарства против коронавируса, - депутат

Таня Войтюк
Аптека, Лекарство, Коронавирус, Днипро, Максим Бужанский, Препараты от коронавируса
Лекарства. Фото: fdu.org.ua
Лекарства. Фото: fdu.org.ua

В связи с пандемией коронавируса Сovid-19, которым в мире заразилось более 234 тысячи человек, многие недобросовестные компании пытаются нажится, вызывая панику у людей. Одной из таких стала аптека в Днипре, которая изготавливала самодельное лекарство от коронавируса.

Об этом сообщил депутат Максим Бужанский на странице в Facebook.

Препарат назвали "Антикоронавирус" и продавали в местной аптеке.

"Уважаемое тов Грациола, Группа Аптекарь, Днепр, Калиновая 53. Настоятельно рекомендую вам немедленно убрать из продажи "препарат" "Антикоронавирус", продаваемый в вашей аптеке", - пишет он.

Самодельный препарат от коронавирусаСамодельный препарат от коронавируса

По словам депутата, если с завтрашнего дня аптека проигнорирует его замечание, эта сеть будет полностью закрыта.

"Лекарство" от коронавируса. Фото: facebook/Макс Бужанский

Как сообщали Українські Новини, единственными препаратами, которые помогают при лечении симптомов коронавируса являются парацетамол и противомалярийный препарат, который одобрили в США. 

Также призываем доверять исключительно официальным ресурсам, не заниматься самолечением и сразу обращаться к семейному врачу.

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