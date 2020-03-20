Аптека в Днипре продает самодельные лекарства против коронавируса, - депутат

В связи с пандемией коронавируса Сovid-19, которым в мире заразилось более 234 тысячи человек, многие недобросовестные компании пытаются нажится, вызывая панику у людей. Одной из таких стала аптека в Днипре, которая изготавливала самодельное лекарство от коронавируса.

Об этом сообщил депутат Максим Бужанский на странице в Facebook.

Препарат назвали "Антикоронавирус" и продавали в местной аптеке.

"Уважаемое тов Грациола, Группа Аптекарь, Днепр, Калиновая 53. Настоятельно рекомендую вам немедленно убрать из продажи "препарат" "Антикоронавирус", продаваемый в вашей аптеке", - пишет он.

Самодельный препарат от коронавируса

По словам депутата, если с завтрашнего дня аптека проигнорирует его замечание, эта сеть будет полностью закрыта.

"Лекарство" от коронавируса. Фото: facebook/Макс Бужанский

Как сообщали Українські Новини, единственными препаратами, которые помогают при лечении симптомов коронавируса являются парацетамол и противомалярийный препарат, который одобрили в США.

Также призываем доверять исключительно официальным ресурсам, не заниматься самолечением и сразу обращаться к семейному врачу.