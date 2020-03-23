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23 березня 2020, понеділок, 08:45 26
Медицина 2020-03-23T10:45:02+02:00
Українські Новини
В Україну доставили партію тестів на коронавірус і апарати ШВЛ з Китаю

В Україну доставили партію тестів на коронавірус і апарати ШВЛ з Китаю

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус, Апарат ШВЛ, літак ЗСУ
Літак ВСУ. Фото: прес-служба Офісу президента
Літак ВСУ. Фото: прес-служба Офісу президента

В той час, як в Україні зафіксовано 73 випадки захворювання коронавірусом, в аеропорт "Бориспіль" (Київ) з китайського Гуанчжоу літаком Збройних сил України Іл-76 доставили партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції. Про це йдеться в повідомленні пре-служби Офісу Президента.

"Військовий борт привіз в Україну два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) і 250 000 тестів для експрес-діагностики. Крім того, доставлені медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легенів та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що медичні засоби, зокрема тести для ПЛР, вже в понеділок передадуть в лабораторії в кожен регіон України. Експрес-тести, а також медичні маски будуть направлятися для першочергових потреб медиків, військовослужбовців, співробітників поліції, прикордонної служби та інших.

Швидкі тести будуть використовуватися бригадами екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлена підвищена температура і є підозра на коронавирусной хвороби. У разі позитивного результату експрес-тесту лікарі повинні взяти додатковий зразок для підтвердження в лабораторії за допомогою ПЛР-тесту.

Також повідомляється, що це тільки перша партія медичного вантажу з Китаю. На цьому тижні заплановано ще кілька рейсів.

Як повідомляли Українські Новини, Україна на останньому місці серед європейських країн за кількістю проведених тестів.

Раніше повідомлялося про те, що потрібно знати про тести на коронавірус.

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