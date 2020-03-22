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22 марта 2020, воскресенье, 18:39 16
Мир 2020-03-22T18:42:45+02:00
Українські Новини
На фоне пандемии коронавируса стал популярным фильм "Заражение" с Метом Деймоном

На фоне пандемии коронавируса стал популярным фильм "Заражение" с Метом Деймоном

Кира Молчанова
Фильм, Заражение, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в мире, заражение коронавирусом
Заражение. Фото: Википедия
Заражение. Фото: Википедия

В 2011 году на экраны вышел фильм "Заражение" с Мэттом Деймоном, Джудом Лоу и Гвинет Пэлтроу в главных ролях. Тогда он остался почти незамеченным как критиками, так и зрителями. Сегодня же на фоне распространения нового коронавируса лента бьет рекорды популярности по скачиваниям, о чем говорят данные сервиса Гугл-тренд. Дело в том, что события, которые сейчас происходят в мире с пандемией коронавирусной инфекции удивительным образом совпадают с тем, что показали в кино 9 лет назад.

Посудите сами. Героиня Гвинет Пэлтроу была с деловой поездкой в Китае. Там она за руку поздоровалась с поваром, который накануне готовил мясо свиньи, зараженной неизвестным науке вирусом. Заражение произошло из-за летучих мышей. Она становится нулевым пациентом, умирает сама, а следом за ней умирает и ее сын Кларк. У мужа умершей женщины, которого играет Мэттт Деймон, оказывается природный иммунитет, и он остается жив.

Оказывается, что киношный вирус распространяется точно так же, как и Covid-19 — при близком контакте или при прикосновении к зараженным поверхностям. Оба вируса затрагивают вдыхательные пути и стремительно распространяются по миру. Санитарные службы из фильма превращают Чикаго в карантинную зону точно так же, как в реальности закрывают сейчас целые города в Италии и Китае из-за пандемии коронавируса.

Еще до того, как сценарий, описанный в ленте стал реальным, популяризаторы науки отмечали, что в фильме показывается, как реконструкция вспышки эпидемии может помочь понять, сколько человек может заразить носитель вируса, сколько из них заболеют и сколько умрут.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 21 марта в мире число зараженных коронавирусом превысило 275,5 тыс. человек.

Ранее в Киеве ограничили число посетителей в продуктовых магазинах и аптеках.

Кроме того, Киев закрывает весь общественный транспорт для простых пассажиров с понедельника.

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