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22 марта 2020, воскресенье, 10:58 714 Инфографика
Политика 2020-03-22T11:20:34+02:00
Українські Новини
Донецкая область ввела режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Донецкая область ввела режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, чрезвычайная ситуация
Коронавирус. Фото: пресс-служба КГГА
Коронавирус. Фото: пресс-служба КГГА

Вслед за Харьковской и Тернопольской областями режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса ввела Донецкая область.

Об этом говорится в сообщении Донецкой областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Соответствующее решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учитывая угрозу распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - цитируются в нем слова председателя обладминистрации Павла Кириленко.

В связи с этим райадминистрациям, военно-гражданским администрациям, исполнительным органам городских советов, советам объединенных территориальных общин рекомендуется обеспечить транспортную перевозку работников стратегически важных предприятий и организаций и обеспечить их устойчивое функционирование в целом.

С 00:01 23 марта в области временно запрещается работа рынков и подобных полифункциональных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров за исключением случаев, когда они являются основными или единственными поставщиками определенного перечня продуктов питания и товаров первой необходимости в населенном пункте.

В Донецкой области по состоянию на 21 марта подтвержден 1 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 21 марта в Украине зафиксировано 47 случаев коронавируса, 3 человека умерли и 1 человек вылечился. При этом в течение 21 марта были зафиксированы 6 случаев заболевания, в течение 20 марта - 15 случаев, в течение 19 марта - 10 случаев.

Ранее в Мариуполе с подозрением на коронавирус госпитализировали 4 человек, в том числе ребенка. Еще четырех областях Украины объявили чрезвычайную ситуацию с 20 марта. 

Также в Украине могут ввести чрезвычайное положение. Кроме того, мы писали, что такое чрезвычайная ситуация, которую вводят области из-за коронавируса, а также чем она отличается от чрезвычайного положения.

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