Від завтра в Києві заборонять користуватися дитячими і спортивними майданчиками

Крім того, що у Києві з 23 березня ввели обмеження на користування громадським транпортом, також заборонили користуватися дитячими і спортивними майданчиками в рамках карантину в Україні через пандемію коронавірусу Сovid-19.

Про це повідомляє прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Сьогодні постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про заборону користування дитячими і спортивними майданчиками у парках, скверах та на прибудинкових територіях. Заборона триватиме до кінця карантину в Києві.

"Районним в місті Києві державним адміністраціям, комунальному об'єднанню "Київзеленбуд", ГУ Національної поліції України в Києві забезпечити проведення інформаційної та роз'яснювальної роботи", - йдеться у рішенні комісії.

Як повідомляли Українські Новини, у Чернівцях посилили заходи карантину і ввели масковий режим.

Тим часом кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні збільшилася до 41.

Також 20 березня радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко спрогнозував введення комендантської години для протидії поширенню коронавіруса.

Комендантська година — це заборона на перебування на вулицях та в громадських місцях у певний час доби (найчастіше, вночі та ввечері).