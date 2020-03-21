Від завтра в Києві заборонять користуватися дитячими і спортивними майданчиками

Крім того, що у Києві з 23 березня ввели обмеження на користування громадським транпортом, також заборонили користуватися дитячими і спортивними майданчиками в рамках карантину в Україні через пандемію коронавірусу Сovid-19. Про це повідомляє прес-службу Київської міської державної адміністрації. Сьогодні постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про заборону користування дитячими і спортивними майданчиками у парках, скверах та на прибудинкових територіях. Заборона триватиме до кінця карантину в Києві. "Районним в місті Києві державним адміністраціям, комунальному об'єднанню "Київзеленбуд", ГУ Національної поліції України в Києві забезпечити проведення інформаційної та роз'яснювальної роботи", - йдеться у рішенні комісії. Як повідомляли Українські Новини, у Чернівцях посилили заходи карантину і ввели масковий режим. Тим часом кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні збільшилася до 41. Також 20 березня радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко спрогнозував введення комендантської години для протидії поширенню коронавіруса. Комендантська година — це заборона на перебування на вулицях та в громадських місцях у певний час доби (найчастіше, вночі та ввечері).