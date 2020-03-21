З неділі Київ повністю зупиняє громадський транспорт

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що з 22 березня громадський транспорт Києва припинить перевезення пасажирів, крім працівників екстрених служб, аптек і продуктових магазинів, в той час, як влада готує різке посилення карантину в Україні в найближчі дні.

Про це він написав у комментарях до свого посту про посилення обмежувальних заходів на час карантину в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Київ зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів. З неділі", - написав він.

Деталей про те, коли було або буде прийнято відповідне рішення і про те, як буде контролюватися його виконання міністр не повідомив.

Офіційно про подібне рішення не інформували ні влада Києва, ні Кабінет Міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, Аваков заявляє, що Кабмін разом з Офісом Президента розробляють посилення обмежувальних заходів на час карантину.

Тим часом, в Україні можуть ввести комендантську годину і особливий порядок розподілу продуктів з-за коронавіруса.

Крім того, Українські Новини писали, що таке комендансткий годину і коли його вводять, що таке надзвичайна ситуація, режим який вже ввели в Дніпропетровської, Житомирської, Чернівецькій та Київській областях.