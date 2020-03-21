Влада готує різке посилення карантину в найближчі дні, - Аваков

В той час, як в МОЗ за добу надійшло 80 підозр на коронавірус, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що Кабінет Міністрів разом з Офісом Президента розробляють посилення обмежувальних заходів на час карантину.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У країні вже введено обмежувальні заходи. Вони будуть значно жорсткішими найближчими днями - це продиктовано необхідністю! Це потрібно робити!.. Тотальний повний карантин - моя позиція, про яку хочу просити кожного з вас і буду наполягати на ній, згідно з моїми повноваженнями в органах влади... Людям не виходити з дому, крім крайньої необхідності - це має стати жорстким правилом найближчими днями! Заради тисяч і тисяч життів! Уряд, президентський штаб готує такі варіанти для вирішення. Моя позиція зробити це якомога раніше", - напис л він.

Аваков пояснює таку ініціативу необхідністю виграти час.

"У всьому світі обмеження і криза - всюди, як і у нас, немає масок і респіраторів - і в США, і в Європі - паніка захопила величезні простори світу. Немає тестів, немає апаратів штучної вентиляції легенів. Провідні економіки світу і кращі системи охорони здоров'я виявилися не готові до атаки вірусу. Це факт. У нас ситуація з цим така ж погана. Це треба чесно говорити. І дива завтра не відбудеться. Засоби захисту й тести проводяться і закуповуються - в умовах жорстокої конкуренції у всьому світі наші агенти купують і засоби захисту, і компоненти. Робимо це і в Україні. Всі, хто цим займаються, сконцентровані і навантажені роботою 24/7. Потрібен час! Ситуація буде змінюватися, ми будемо насичувати систему всім необхідним, але потрібен час! Потрібно виграти час, щоб зараз не піддавалися хворобі якомога більше українців", - зазначає він.

Міністр переконаний, що на сьогодні в Україні мають працювати тільки критично необхідні суб'єкти господарювання, незалежно від форм їх власності.

"Підприємства критичної промислової інфраструктури - інші мають бути закриті і люди мають бути вдома на карантині. Не звільнені, не відправлені за свій рахунок - на карантині - про збитки і компенсації подумаємо і вирішимо пізніше, коли вживаємо! Має бути проведена мобілізація ресурсів підприємств, організацій і установ та здійснено переорієнтацію окремих підприємств на виробництво необхідної продукції, такої як медпрепарати, обладнання", - пояснив він.

Аваков закликає керівників компаній і підприємств, які не є критично важливими, перевести працівників в віддалений режим роботи і режим карантину для подолання поширення коронавірусу.

"Зараз немає жорсткого обмеження на переміщення громадян і штрафів за порушення цього обмеження, як в інших країнах. Але для подолання поширення коронавірусу, прошу поставитися відповідально... Громадським транспортом зараз мають користуватися медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення. Решта - не виходити з дому! Самоізоляція дасть можливість сповільнити його поширення на місяці і таким чином дозволить виграти час прямолінійного руху і знизити навантаження на наші медзаклади і їх працівників! Зараз весь світ на паузі. Всі хочуть дочекатися того моменту, коли буде розроблено ліки і вакцину! Нам також, перш за все, потрібно цей час", - підкреслив міністр.

Аваков також акцентував на тому, що всі впроваджувані владою заходи обмежень - вимушені й ефективні і дозволять подолати загрозу.

У той же час, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки новою коронавірусною інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Як повідомляли Українські Новини, до 3 квітня в Україні введено карантин для недопущення розповсюдження коронавіруса.

Станом на ранок 21 березня в Україні лабораторно підтверджено 41 випадок коронавірусу, 3 з яких - летальні.

У п'ятницю Кабмін встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Раніше режим надзвичайної ситуації був введений в Житомирській, Чернівецькій та Київській областях.