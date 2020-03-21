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21 марта 2020, суббота, 06:25 88
Финансы 2020-03-21T07:00:02+02:00
Українські Новини
Гривна резко упала в цене. Как изменился курс валют за неделю

Гривна резко упала в цене. Как изменился курс валют за неделю

Таня Войтюк
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Гривна
Гривна

Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления и по состоянию на 23 марта он составит 27,7386 UAH/USD. 

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

16 марта 17 марта 18 марта 19 марта 20-22 марта 23 марта
26,0890 26,5249 27,0566 27,2685 27,8025 27,7386

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 23 марта:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 1 австралийский доллар 16,2812
944 AZN 1 азербайджанский манат 16,3785
975 BGN 1 болгарский лев 15,1627
933 BYN 1 белорусский рубль 10,816
410 KRW 100 вона 2,2307
344 HKD 1 гонконгский доллар 3,5758
208 DKK 1 датская крона 3,9678
840 USD 1 доллар США 27,7386
978 EUR 1 Евро 29,6359
818 EGP 1 египетский фунт 1,7616
392 JPY 10 иена 2,5037
985 PLN 1 злотый 6,5531
356 INR 10 индийская рупия 3,6929
124 CAD 1 канадский доллар 19,4657
191 HRK 1 куна 3,8941
484 MXN 1 мексиканский песо 1,1569
498 MDL 1 молдавский лей 1,5514
376 ILS 1 новый израильский шекель 7,6857
554 NZD 1 новозеландский доллар 16,0204
578 NOK 1 норвежская крона 2,4579
710 ZAR 1 ренд 1,598
643 RUB 10 российский рубль 3,4925
946 RON 1 румынский лей 6,1113
360 IDR 1000 рупия 1,7372
682 SAR 1 саудовский риял 7,3881
702 SGD 1 сингапурский доллар 19,138
960 XDR 1 СПЗ 37,3836
398 KZT 100 тенге 6,1941
949 TRY 1 турецкая лира 4,2457
348 HUF 100 форинт 8,4602
826 GBP 1 фунт стерлингов 32,6497
203 CZK 1 чешская крона 1,0896
752 SEK 1 шведская крона 2,6873
756 CHF 1 швейцарский франк 28,1353
156 CNY 1 юань женьминьби 3,9113

Как сообщали Українські Новини, НБУ констатирует, что спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов.

Ранее в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.

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