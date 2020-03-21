Гривна резко упала в цене. Как изменился курс валют за неделю

Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления и по состоянию на 23 марта он составит 27,7386 UAH/USD.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

16 марта 17 марта 18 марта 19 марта 20-22 марта 23 марта 26,0890 26,5249 27,0566 27,2685 27,8025 27,7386

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 23 марта:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс 036 AUD 1 австралийский доллар 16,2812 944 AZN 1 азербайджанский манат 16,3785 975 BGN 1 болгарский лев 15,1627 933 BYN 1 белорусский рубль 10,816 410 KRW 100 вона 2,2307 344 HKD 1 гонконгский доллар 3,5758 208 DKK 1 датская крона 3,9678 840 USD 1 доллар США 27,7386 978 EUR 1 Евро 29,6359 818 EGP 1 египетский фунт 1,7616 392 JPY 10 иена 2,5037 985 PLN 1 злотый 6,5531 356 INR 10 индийская рупия 3,6929 124 CAD 1 канадский доллар 19,4657 191 HRK 1 куна 3,8941 484 MXN 1 мексиканский песо 1,1569 498 MDL 1 молдавский лей 1,5514 376 ILS 1 новый израильский шекель 7,6857 554 NZD 1 новозеландский доллар 16,0204 578 NOK 1 норвежская крона 2,4579 710 ZAR 1 ренд 1,598 643 RUB 10 российский рубль 3,4925 946 RON 1 румынский лей 6,1113 360 IDR 1000 рупия 1,7372 682 SAR 1 саудовский риял 7,3881 702 SGD 1 сингапурский доллар 19,138 960 XDR 1 СПЗ 37,3836 398 KZT 100 тенге 6,1941 949 TRY 1 турецкая лира 4,2457 348 HUF 100 форинт 8,4602 826 GBP 1 фунт стерлингов 32,6497 203 CZK 1 чешская крона 1,0896 752 SEK 1 шведская крона 2,6873 756 CHF 1 швейцарский франк 28,1353 156 CNY 1 юань женьминьби 3,9113

Как сообщали Українські Новини, НБУ констатирует, что спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов.

Ранее в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.