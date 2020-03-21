У Овнов возможны проблемы с пищеварением, а Тельцам не следует заниматься самолечением — гороскоп здоровья на субботу

У Овнов возможны проблемы с пищеварением, а Тельцам не следует заниматься самолечением — гороскоп здоровья на

В то время, как в Украину идут похолодания, важно следить за своим иммунитетом, ведь смена погоды очень сильно на нем отражается. Астрологи советуют прислушиваться к звездам, чтобы знать, на что следует обратить внимание. Подробнее об астрологическом прогнозе на субботу, 21 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

У Овнов возможны некоторые проблемы с пищеварением в этот день. Звезды советуют скорректировать свой рацион, добавив туда больше свежих овощей и фруктов, и отказаться от вредной пищи.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В субботу звезды не советуют Тельцам заниматься самолечением. Это может привести к негативным последствиям. Лучше всего обратиться к врачу, если что-то беспокоит.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В субботу звезды советуют Близнецам заняться укреплением иммунитета. Иначе есть риск заболеть.

Рак (21 июня – 22 июля)

В субботу Раки станут заложниками резких перепадов настроения. Возможно, представителям этого знака нужно будет принять что-то успокаивающее.

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день звезды советуют Львам заняться спиной. Лучше всего сделать упражнения для укрепления мышц спины, чтобы избежать болей в будущем.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В этот день у Дев могут возникнуть проблемы с давлением. Также возможны головные боли. Звезды советуют иметь под рукой средства, который помогут нормализовать самочувствие.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды уверяют, что самочувствие Весов будет хорошим в этот день. Но не следует забывать о том, что это состояние неободимо поддерживать каждый день.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В этот день звезды советуют Скорпионам уделить время упражнениям на выносливость. Но не забывайте, что нагрузку необходимо увеличивать постепенно.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В субботу звезды советуют Стрельцам поберечь свои силы. В этот день лучше всего правильно питаться и много отдыхать. Также следует избегать негативных эмоций.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Организм Козерогов будет плохо переносить жирную пищу. Звезды советуют заменить жирную еду на свежие овощи, фрукты, а также на каши. Тогда не возникнет проблем с ЖКТ.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В субботу Водолеям не следуют нервничать, ведь это может привести к плохому самочувствию. Звезды советуют избегать стрессов и других эмоциональных нагрузок.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день Рыбы почувствуют прилив энергии. Также их самочувствие значительно улучшится. Звезды советуют поддерживать это состояние с помощью зарядки и правильного питания.

Как сообщали Українські Новини, имбирь, травяные чаи, эфирные масла и некоторые продукты питания помогают повысить иммунитет.