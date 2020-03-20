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20 марта 2020, пятница, 06:00 2153 Карта
Жизнь 2020-03-20T06:00:01+02:00
Українські Новини
В конце недели ворвется арктическая зима: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

В конце недели ворвется арктическая зима: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Прогноз погоды, Погода на неделю, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко
Снег. Фото: blackseatv.
Снег. Фото: blackseatv.

В День весеннего равноденствия 20 марта в Украине еще будет преобладать теплая погода, однако апрельское тепло сменит ворвавшаяся на территорию страны арктическая воздушная масса.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, температура воздуха на Ссевере, например, уже составит +9 +12 градусов.

На остальной территории Украины 20-го марта ожидается +10 +14 градусов. В южной части, большинстве Центра и на Закарпатье +13 +17 градусов.

Дожди в пятницу наиболее вероятны в западных областях Украины и на Юге.

По словам Диденко, в Киеве день равноденствия уже дохнет свежее воздухом, 10, 11 градусов тепла, какие-то серьезные осадки маловероятны.

В то же время начиная с субботы, с 21 марта, в Украине ожидается существенное изменение погоды - постепенное похолодание (Юг и Восток еще в субботу побудут в тепле, но не долго), в дальнейшем осадки в виде дождя и снега, усиление ветра до штормовых значений.

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся уже до "минусов".

"Холодная погода продлится и дальше, ближе к следующим выходным воздух начнет прогреваться", - сообщила Диденко.

Как сообщали Українські Новини, сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем синоптики дали устрашающий прогноз на 80 лет.

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