Если кто-то из Рады умрет от коронавируса, то его заменит следующий по спискам, - Потураев

В то время, как в Украине зафиксировали 41 случай заражения коронавирусом, нардеп от Слуги народа Никита Потураев рассказал, что будет, если кто-то из депутатов заразился коронавирусом от Сергея Шахова. Об этом он сообщил в интервью 24 каналу.

На вопрос о том, что случится, если кто-то из фракции заразился коронавирусом от Сергея Шахова, Потураев отметил, что речь идет даже не про фракцию, а про весь парламент. И если там начнется цепная реакция заражения коронавирусом, то вся Верховная Рада переболеет, ведь там есть немало людей пожилого возраста и они пренадлежат к группе риска.

Потураев уточнил, что все, кто контактировал с Сергеем Шаховым сделали эспрес-тесты на коронавирус и пока все они негативные.

Также он сказал, что если кто-то из депутатов умрет от коронавируса, то придут новые по существующим спискам.

"Ну переболеем. Что там болеть, Господи? Переболеем и вернемся к работе. Ну, кто-то, возможно, умрет. У всех списки есть. Список сдвинется, кто-то придет новый. В чем проблема? Нет проблемы", - заявил Потураев.

Как сообщали Українські Новини, у депутата Верховной Рады от группы "Довіра" Сергея Шахова и его жены нашли коронавирус.

Все, кто с ним контактировал, самоизолировались.