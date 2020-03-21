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21 березня 2020, субота, 00:32 3
Верховна Рада і партії 2020-03-21T01:37:08+02:00
Українські Новини
Якщо хтось з Ради помре від коронавірусу, то його замінить наступний за списками, - Потураєв

Якщо хтось з Ради помре від коронавірусу, то його замінить наступний за списками, - Потураєв

Елена Новикова
Микита Потураєв, Сергій Шахов, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Раді
Микита Потураєв. Фото: antikor.com.ua
Микита Потураєв. Фото: antikor.com.ua

В той час, як в Україні зафіксовано 41 випадок зараження коронавірусом, нардеп від Слуги народу Микита Потураєв розповів, що буде, якщо хтось з депутатів заразився коронавірусом від Сергія Шахова. Про це він повідомив в інтерв'ю 24 каналу.

На питання про те, що станеться, якщо хтось з фракції заразився коронавірусом від Сергія Шахова, Потураєв зазначив, що мова йде навіть не про фракцію, а про весь парламент. І якщо там почнеться ланцюгова реакція зараження коронавірусом, то вся Верховна Рада перехворіє, адже там є чимало людей похилого віку і вони належать до групи ризику.

Потураєв уточнив, що всі, хто контактував з Сергієм Шаховим зробили эспрес-тести на коронавірус і поки всі вони негативні.

Також він сказав, що якщо хтось з депутатів помре від коронавірусу, то прийдуть нові за існуючими списками.

"Ну перехворіємо. Що там хворіти, Господи? Перехворіємо і повернемося до роботи. Ну, хтось, можливо, помре. У всіх списки є. Список посунеться, хто прийде новий. В чому проблема? Немає проблеми", - заявив Потураєв.

Як повідомляли Українські Новини, у депутата Верховної Ради від групи "Довіра" Сергія Шахова та його дружини знайшли коронавірус.

Всі, хто з ним контактував, самоізолювались.

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