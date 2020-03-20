Кабмин намерен 21 марта ввести режим чрезвычайной ситуации еще в двух областях

Кабинет Министров намерен в субботу, 21 марта, утвердить введение чрезвычайной ситуации во Львовской и Харьковской областях, где выявлены заболевшие коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" , передают Українськi Новини.

"Мы сегодня приняли несколько важных решений, в том числе введение режима чрезвычайных ситуаций еще в 3 регионах Украины, всего в 6 регионах уже введен. Очевидно завтра придется ввести еще, потому что сегодня и Львов, и Харьков присоединились, к сожалению, к печальной статистике", - сказал премьер.

Он отметил, что на данный момент правительство работает круглосуточно, в том числе в субботу и воскресенье.

Он также сообщил, что в пятницу принято решение по формированию стабилизационного фонда государства, но не назвал сумму.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу, по данным Министерства здравоохранения, количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось до 41.

В пятницу Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в Житомирской, Черновицкой и Киевской областях.