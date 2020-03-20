Кабмін має намір 21 березня ввести режим надзвичайної ситуації ще в двох областях

Кабінет Міністрів має намір у суботу, 21 березня, затвердити введення надзвичайної ситуації у Львівській та Харківській областях, де виявлені хворі коронавірусом. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" , передають Українські Новини.

"Ми сьогодні прийняли кілька важливих рішень, в тому числі введення режиму надзвичайних ситуацій ще в 3 регіонах України, всього в 6 регіонах вже впроваджено. Очевидно завтра доведеться ввести ще, тому що сьогодні і Львів, і Харків приєдналися, на жаль, до сумної статистики", - сказав прем'єр.

Він зазначив, що на даний момент уряд працює цілодобово, в тому числі в суботу і неділю.

Він також повідомив, що в п'ятницю прийнято рішення щодо формування стабілізаційного фонду держави, але не назвав суму.

Як повідомляли "Українські Новини", у п'ятницю, за даними Міністерства охорони здоров'я, кількість хворих коронавірусом в Україні збільшилася до 41.

У п'ятницю Кабмін встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Раніше режим надзвичайної ситуації був введений в Житомирській, Чернівецькій та Київській областях.