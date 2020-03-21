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21 марта 2020, суббота, 08:12 23
Lifestyle 2020-03-21T08:12:01+02:00
Українські Новини
Четвероногие на карантине. Как содержать собаку в условиях карантина

Четвероногие на карантине. Как содержать собаку в условиях карантина

Кира Молчанова
Собаки, Дом, Карантин, Дрессировка собак, Карантин в Украин
Собака. Фото: pixabay.com
Собака. Фото: pixabay.com

Во время карантина, который продлится минимум до 3 апреля, работают только продуктовые и хозяйственные магазины, а также аптеки. Все это создает определенные трудности владельцам собак. Ведь зоомагазины оказались посередине между разрешенными продуктовыми магазинами и остальной частью инфраструктуры, которую нужно закрыть. Издание The New York Times дало владельцам собак несколько советов, как обезопасить себя и своего питомца на время карантина. А телеграмм-канал Klymenko Time перевел ее.

Правильное питание

Точно так же, как покупатели магазинов запасались крупами и консервами, нужно запастись кормами и средствами ухода для животных. В список нужно включить средства от блох, клещей и любые рецептурные лекарства, которые могут пригодиться. Вы можете столкнуться с тем, что зоомагазины просто закроются. Или же в них закончатся привычные корма. А собаки остро реагируют на изменение рациона.

Как приучить собаку к горшку

Самый простой способ объяснить собаке, что теперь она делает свои туалетные дела не в парке, а на горшке, это соблюсти те же ритуалы, что и перед прогулкой. То есть взять сумку, поводок, угощения, а потом просто повести собаку к лотку с наполнителем или к пеленке. Можно поиграть с собакой или походить с ней по квартире, чтобы отвлечься. Главное, "выгуливать" собаку в привычное для этого время – то есть утром или вечером.

Справляемся с собачьим одиночеством

Собаки, как и люди, застрявшие в карантине, могут испытывать чувства одиночества, печали или даже депрессии. У питомцев могут начаться проблемы со сном, потеря веса, вялость, нежелание играть. Некоторые собаки без привычных прогулок по улице становятся тревожными, раздражительными, много лают или ведут себя излишне реактивно. Чтобы снизить негативные проявления, нужно побольше играть с собакой в активные игры, хоть и в квартире. Разговаривайте с собакой, обращайте на нее внимание, чешите за ухом, чтобы питомец чувствовал себя нужным.

Как сообщали Українські Новини, мировые музеи организовывают онлайн-выставки, а театры показывают спектакли онлайн, пока по всему миру карантин.

Кроме того, карантин — это подходящее время для настольных игр, генеральной уборки и покорения новых горизонтов в кулинарии.

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