Надзвичайну ситуацію ввели у Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях

Кабінет Міністрів встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях через поширення COVID-19. Тут можна прочитати, ніж вона відрізняється від надзвичайного стану. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в telegram, передають Українські Новини. "Уряд встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Відповідні рішення раніше були прийняті регіональними комісіями з питань ТЕБ та НС в зв'язку з фіксуванням випадків захворювання коронавирусной інфекцією", - написав прем'єр. За його даними, ніяких нових обмежень поки не передбачається. Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19. Що таке надзвичайна ситуація і надзвичайний стан - описано в "Кодексі цивільного захисту населення". Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах чи територіях, спричинене аварією, катастрофою, епідемією, стихійним лихом, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, які привели або можуть привести до людських і матеріальних втрат, а також великим зараження людей і тварин. Введення режиму надзвичайної ситуації не передбачає обмеження прав і свобод громадян. Воно має значення для органів державної влади, які повинні сповіщати, локалізувати проблему, допомагати постраждалим і при необхідності евакуювати людей. Станом на сьогодні в світі число заражених коронавірусом перевищило 234 тис. осіб. Протягом четверга, 19 березня, в вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 56 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію. Тим часом, на в'їзді в Київ працюють вісім блок-постів через карантин. Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих ця недуга не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що захворієте саме Ви. Рекомендации врачей. Фото: Центр общественного здоровья Щоб захистити себе: Унікайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна ДИСТАНЦІЯ - 1,5 метра. Чи не торкає свого лица, в тому чіслі очей, носа и рота. Термічно обробляємих продукти. Чи не їжте сірє м'ясо, м'ясні субпродукти и яйця. У разі з'явиться дерло сімптомів ГРВІ Негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Пам'ятайте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки нової коронавирусной інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки слід 20 - 40 секунд теплою водою з милом або обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%. Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її повинні тільки люди з симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, які доглядають за хворими.