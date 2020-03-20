Надзвичайну ситуацію ввели у Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях

Кабінет Міністрів встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях через поширення COVID-19. Тут можна прочитати, ніж вона відрізняється від надзвичайного стану.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в telegram, передають Українські Новини.

"Уряд встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Відповідні рішення раніше були прийняті регіональними комісіями з питань ТЕБ ​​та НС в зв'язку з фіксуванням випадків захворювання коронавирусной інфекцією", - написав прем'єр.

За його даними, ніяких нових обмежень поки не передбачається.

Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19.

Що таке надзвичайна ситуація і надзвичайний стан - описано в "Кодексі цивільного захисту населення".

Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах чи територіях, спричинене аварією, катастрофою, епідемією, стихійним лихом, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, які привели або можуть привести до людських і матеріальних втрат, а також великим зараження людей і тварин.

Введення режиму надзвичайної ситуації не передбачає обмеження прав і свобод громадян. Воно має значення для органів державної влади, які повинні сповіщати, локалізувати проблему, допомагати постраждалим і при необхідності евакуювати людей.

Станом на сьогодні в світі число заражених коронавірусом перевищило 234 тис. осіб.

Протягом четверга, 19 березня, в вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 56 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію.

Тим часом, на в'їзді в Київ працюють вісім блок-постів через карантин.

Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих ця недуга не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що захворієте саме Ви.

Рекомендации врачей. Фото: Центр общественного здоровья

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