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20 березня 2020, пʼятниця, 19:25 11
Політика 2020-03-20T22:45:02+02:00
Українські Новини
Надзвичайну ситуацію ввели у Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях

Надзвичайну ситуацію ввели у Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях

Ольга Фандорина
Кабмін, режим надзвичайної ситуації, надзвичайна ситуація, коронавірус в Україні

Кабінет Міністрів встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях через поширення COVID-19. Тут можна прочитати, ніж вона відрізняється від надзвичайного стану.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в telegram, передають Українські Новини. 

"Уряд встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Відповідні рішення раніше були прийняті регіональними комісіями з питань ТЕБ ​​та НС в зв'язку з фіксуванням випадків захворювання коронавирусной інфекцією", - написав прем'єр. 

За його даними, ніяких нових обмежень поки не передбачається. 

Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19.

Що таке надзвичайна ситуація і надзвичайний стан - описано в "Кодексі цивільного захисту населення".

Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах чи територіях, спричинене аварією, катастрофою, епідемією, стихійним лихом, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, які привели або можуть привести до людських і матеріальних втрат, а також великим зараження людей і тварин. 

Введення режиму надзвичайної ситуації не передбачає обмеження прав і свобод громадян. Воно має значення для органів державної влади, які повинні сповіщати, локалізувати проблему, допомагати постраждалим і при необхідності евакуювати людей.

Станом на сьогодні в світі число заражених коронавірусом перевищило 234 тис. осіб.

Протягом четверга, 19 березня, в вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 56 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію.

Тим часом, на в'їзді в Київ працюють вісім блок-постів через карантин

Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих ця недуга не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що захворієте саме Ви.

Рекомендации врачей. Фото: Центр общественного здоровьяРекомендации врачей. Фото: Центр общественного здоровья

Щоб захистити себе:

  • Унікайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна ДИСТАНЦІЯ - 1,5 метра. 
  • Чи не торкає свого лица, в тому чіслі очей, носа и рота. 
  • Термічно обробляємих продукти. Чи не їжте сірє м'ясо, м'ясні субпродукти и яйця. 
  • У разі з'явиться дерло сімптомів ГРВІ Негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

    Пам'ятайте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки нової коронавирусной інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки слід 20 - 40 секунд теплою водою з милом або обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%. 

    Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її повинні тільки люди з симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, які доглядають за хворими.

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