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20 марта 2020, пятница, 18:50 67
Силовые структуры 2020-03-20T18:51:04+02:00
Українські Новини
Киев создал комиссию по призыву на военную службу

Киев создал комиссию по призыву на военную службу

Таня Войтюк
Киев, Военные, Комиссия, Военный призыв, Украинские военные
Военные. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Военные. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Несмотря на то, что на время карантина в Украине отменили военный призыв, Киевская городская государственная администрация создала комиссию по очередному призыву граждан на срочную военную службу в апреле-июне.

Об этом говорится в распоряжении КГГА №447 от 18 марта, передают Українськi Новини.

Документ предусматривает обращение к управлению Национальной полиции в Киеве предоставить помощь военным комиссариатам в проведении призыва, по розыску призывников, уклоняющихся от призыва, обеспечении охраны общественного порядка на призывных участках.

Как сообщали Українськi Новини, 5 марта Кабинет Министров установил численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне, в 16,5 тыс. человек.

Также Минобороны разрабатывает электронный военный билет, а еще в Украине предлагают возобновить призыв на срочную службу с 18 лет.

Тем временем Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

Кроме прочего, боевики продолжают обстреливать украинских военных даже во время карантина.

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