Киев создал комиссию по призыву на военную службу

Несмотря на то, что на время карантина в Украине отменили военный призыв, Киевская городская государственная администрация создала комиссию по очередному призыву граждан на срочную военную службу в апреле-июне. Об этом говорится в распоряжении КГГА №447 от 18 марта, передают Українськi Новини. Документ предусматривает обращение к управлению Национальной полиции в Киеве предоставить помощь военным комиссариатам в проведении призыва, по розыску призывников, уклоняющихся от призыва, обеспечении охраны общественного порядка на призывных участках. Как сообщали Українськi Новини, 5 марта Кабинет Министров установил численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне, в 16,5 тыс. человек. Также Минобороны разрабатывает электронный военный билет, а еще в Украине предлагают возобновить призыв на срочную службу с 18 лет. Тем временем Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля. Кроме прочего, боевики продолжают обстреливать украинских военных даже во время карантина.