Киев создал комиссию по призыву на военную службу

Об этом говорится в распоряжении КГГА №447 от 18 марта, передают Українськi Новини.

Документ предусматривает обращение к управлению Национальной полиции в Киеве предоставить помощь военным комиссариатам в проведении призыва, по розыску призывников, уклоняющихся от призыва, обеспечении охраны общественного порядка на призывных участках.

Как сообщали Українськi Новини, 5 марта Кабинет Министров установил численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне, в 16,5 тыс. человек.