В знак солидарности со страдающей от коронавируса Италии, здание мэрии подсветят цветами итальянского флага

С сегодняшнего дня Киев проводит акцию в поддержку Италии, где количество зараженных составляет 41 035 человек (5 322 случая за последние сутки), и погибли 3 248 человек. В время акции здание КГГА подсветят цветами итальянского флага, а на Крещатике установят флаг Италии.

Об этом во время ежедневного брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Киев начал акцию в поддержку Италии. Мы получаем информацию от СМИ, насколько там сложная ситуация. Многие из вас мог увидеть, что мы установили вдоль Крещатика флажки Италии и Украины сегодня. Три вечера, с пятницы до воскресенья, здание мэрии подсветят цветами итальянского флага на поддержку тех людей, кто сейчас борется с этой опасной болезнью", — сказал Виталий Кличко.

Подсветку здания можно будет увидеть после захода солнца в течение выходных дней.

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