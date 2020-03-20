В Киеве перенесли прием документов в первые классы

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский заявляет, что прием документов в первые классы школы переносится до улучшения эпидемической ситуации.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Уважаемые родители! Мы переносим начало приема документов в первые классы до улучшения эпидемической ситуации. Это сделано для вашего максимального комфорта. Сегодня важно воздерживаться от выхода на улицу. Город заботится о вас! Заботьтесь о своих родных. Оставайтесь дома", - написал он.



Мондриевский призвал родителей не волноваться за оценки детей за третью учебную четверть, которая закончилась в пятницу.



Он отметил, что после введения системы семестрового обучения, школьники получат тематические балы.



Загпредседателя КГГА также просит учителей работать с администрацией дистанционно и не идти в школу, чтобы перенести отметки в журналы.

Кроме того, он отметил, что все педагоги Киева на следующей неделе получат заработную плату.



Работники районных управлений образования уже осуществляют расчеты, для того, чтобы все получили зарплату вовремя.



Как сообщали Українськi Новини, Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели.



Ранее пробное ВНО перенесли на начало апреля из-за карантина.



Кроме того, чем заняться на карантине.





