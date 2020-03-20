Рубль продолжает падать в киевских обменниках

В пятницу, 20 марта, когда доллар начал падать, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 19 марта, снизился на 1 копейку до 3,03 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи снизился также на на 1 копейку и составляет 3,65 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 20 марта:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,03 3,65 Максимальный 3,40 4,00 Минимальный 2,00 3,42

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 4,33 коп. до 28,6238 UAH/USD, курс покупки повысился на 0,12 коп. до 27,6438 UAH/USD.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20-22 марта, на 53,40 коп. до 27,8025 UAH/USD.

Также в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.

Также Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.