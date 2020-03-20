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20 марта 2020, пятница, 12:09 95
Экономика 2020-03-20T13:30:04+02:00
Українські Новини
Рубль продолжает падать в киевских обменниках

Рубль продолжает падать в киевских обменниках

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве
Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

В пятницу, 20 марта, когда доллар начал падать, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 19 марта, снизился на 1 копейку до 3,03 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи снизился также на на 1 копейку и составляет 3,65 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 20 марта:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,03 3,65
Максимальный 3,40 4,00
Минимальный 2,00 3,42

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 4,33 коп. до 28,6238 UAH/USD, курс покупки повысился на 0,12 коп. до 27,6438 UAH/USD.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20-22 марта, на 53,40 коп. до 27,8025 UAH/USD.

Также в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой. 

Также Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом

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