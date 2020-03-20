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20 березня 2020, пʼятниця, 12:09 7
Економіка 2020-03-20T13:45:02+02:00
Українські Новини
Рубль продовжує падати в київських обмінниках

Рубль продовжує падати в київських обмінниках

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, курс рубля в Києві, Курс рубля до гривні
Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

У п'ятницю, 20 березня, коли долар почав падати, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 19 березня, знизився на 1 копійку до 3,03 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу знизився також на 1 копійку і становить 3,65 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 20 березня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,03 3,65
Максимальний 3,40 4,00
Мінімальний 2,00 3,42

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 4,33% до 28,6238 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,12 коп. до 27,6438 UAH/USD.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 20-22 березня, на 53,40 коп. до 27,8025 UAH/USD.

Також у банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. У зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів готівкові долари і євро доставляються в країну з затримкою.

Також Національний банк також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.

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