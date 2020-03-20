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20 березня 2020, пʼятниця, 11:22 6
Фінанси 2020-03-20T13:30:04+02:00
Українські Новини
Долар і євро почали падати. Курс валют на 20 березня

Долар і євро почали падати. Курс валют на 20 березня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Гроші. pixabay.com
Гроші. pixabay.com

В той час, як НБУ за 10 днів продав $1,9 млрд для утримання гривні, в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 4,33% до 28,6238 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,12 коп. до 27,6438 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 0,81% до 29,4267 UAH/EUR, курс продажу знизився на 0,70% до 30,7333 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,6438 28,6238 29,4267 30,7333 3,03 3,65
Максимальний 28,0500 29,5500 30,1000 32,0000 3,40 4,00
Мінімальний 27,0000 28,0900 28,4500 29,9500 2,00 3,42

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 20-22 березня, на 53,40 коп. до 27,8025 UAH/USD.

Також у банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. У зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів готівкові долари і євро доставляються в країну з затримкою.

Також Національний банк також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.

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