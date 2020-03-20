НБУ з 10 березня продав $1,9 млрд для утримання гривні

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

10 березня НБУ продав на міжбанку – 250 млн доларів, 11 березня – 350 млн доларів, 12 березня - 220 млн доларів, 13 березня – 161,6 млн доларів, 16 березня – 238 млн доларів, 17 березня - 300 млн доларів, 18 березня – 200 млн доларів, 19 березня – 200 млн доларів.

На 1 березня міжнародні резерви НБУ становили 26,6 млрд доларів, на кінець дня 17 березня - близько 25 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 20-22 березня, на 53,40 коп. до 27,8025 UAH/USD.

А населення України купило $300 млн за перший тиждень кризи.

Також у банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. У зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів готівкові долари і євро доставляються в країну з затримкою.

Також Національний банк також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.