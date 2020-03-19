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19 марта 2020, четверг, 11:00 412
Медицина 2020-03-19T11:01:38+02:00
Українські Новини
Коронавирус привез из Египта: в Мариуполе заболел мужчина, вернувшийся с отдыха

Коронавирус привез из Египта: в Мариуполе заболел мужчина, вернувшийся с отдыха

Надежда Комендантова
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Коронавирус. Скриншот видео CNN
Коронавирус. Скриншот видео CNN

В то время, как в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев заболевания коронавирусом, из них 2 случая летальных, в Донецкой области первый случай заболевания коронавирусом был подтвержден у 52-летнего жителя Мариуполя.

Как сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook, инфицированный недавно вернулся из Египта, который крайне популярен среди украинских туристов.

"Медики оказывают ему помощь, всем необходимым больницы обеспечены. Лица, состоявшие с ним в контактные, обнаружены и находятся под наблюдением", – сообщил Кириленко.

Он попросил жителей Мариуполя и Донецкой области сохранять спокойствие и заботиться о гигиене, в том числе и информационной. 

Как сообщали Українські Новини, в Мариуполе с подозрением на коронавирус госпитализировали 4 человек, в том числе ребенка.

Во Львовской области 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус.

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Минздрава провела исследования 640 образцов на коронавирус COVID-19.

Тем временем, в ОРДЛО более 600 человек обратились с симптомами ОРВИ, а тестов на коронавирус в больницах нет

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