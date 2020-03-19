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19 березня 2020, четвер, 21:04 19 Доповнено
Медицина 2020-03-19T21:19:39+02:00
Українські Новини
В Івано-Франківську від коронавірусу померла 56-річна жінка

В Івано-Франківську від коронавірусу померла 56-річна жінка

Ярина Вацяк
Коронавірус, коронавірус в Україні, Смерть від коронавірусу в Україні, Коронавірус в Івано-Франкцівську
Коронавірус. Скріншот NBC News
Коронавірус. Скріншот NBC News

В той час, як в Україні вже потвердили 21 випадок COVID-19, в Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я в Telegram-каналі про коронавирусе.

"Пацієнтка поступила в лікарню у тяжкому стані. Довгий час вона займалася самолікуванням і занадто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19", - йдеться в ньому.

Також МОЗ закликало при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонувати сімейному лікарю і залишатися вдома. Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

Скриншот Telegram-канала Міністерства охорони здоров'яСкриншот Telegram-канала Міністерства охорони здоров'я

(Новина доповнена подробицями)

Жінці було 56 років, вона померла 16 березня, про це повідомляв в.о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів, пише ТСН.

Чиновник розповів, що жінка захворіла 13 березня. З підвищеною температурою вона через два дні звернулась до сімейного лікаря, але від запропонованої госпіталізації відмовилась. 16 березня в неї почалась задуха і її доставили швидкою до інфекційної лікарні, де підключили до апарату ШВЛ (штучної вентиляції легень). Пізніше у неї виявили грип "А", ускладнений вірусно-бактеріальною пневмонією з тяжким перебігом.

Серед супутніх хвороб померлої лікарі називають ішемічну хворобу серця, кардіосклероз і гіпертонічну хворобу.

Як повідомляли Українські Новини, у Дніпропетровській області зафіксували перші випадки коронавірусу.

Також в Маріуполі захворів чоловік, який повернувся з відпочинку в Єгипті.

Станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження COVID-19, 8810 смертей і 84 113 осіб, які подолали хворобу.

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