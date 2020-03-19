В Івано-Франківську від коронавірусу померла 56-річна жінка

В той час, як в Україні вже потвердили 21 випадок COVID-19, в Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я в Telegram-каналі про коронавирусе. "Пацієнтка поступила в лікарню у тяжкому стані. Довгий час вона займалася самолікуванням і занадто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19", - йдеться в ньому. Також МОЗ закликало при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонувати сімейному лікарю і залишатися вдома. Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування. Скриншот Telegram-канала Міністерства охорони здоров'я (Новина доповнена подробицями) Жінці було 56 років, вона померла 16 березня, про це повідомляв в.о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів, пише ТСН. Чиновник розповів, що жінка захворіла 13 березня. З підвищеною температурою вона через два дні звернулась до сімейного лікаря, але від запропонованої госпіталізації відмовилась. 16 березня в неї почалась задуха і її доставили швидкою до інфекційної лікарні, де підключили до апарату ШВЛ (штучної вентиляції легень). Пізніше у неї виявили грип "А", ускладнений вірусно-бактеріальною пневмонією з тяжким перебігом. Серед супутніх хвороб померлої лікарі називають ішемічну хворобу серця, кардіосклероз і гіпертонічну хворобу. Як повідомляли Українські Новини, у Дніпропетровській області зафіксували перші випадки коронавірусу. Також в Маріуполі захворів чоловік, який повернувся з відпочинку в Єгипті. Станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження COVID-19, 8810 смертей і 84 113 осіб, які подолали хворобу.