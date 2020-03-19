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19 березня 2020, четвер, 18:33 4
Силові структури 2020-03-19T19:15:02+02:00
Українські Новини
СБУ після введення карантину вирішила закупити автомобілів на 24,6 млн гривень

СБУ після введення карантину вирішила закупити автомобілів на 24,6 млн гривень

Анна Рудык
СБУ, Держзакупівлі, Закупівлі, закупівля авто
СБУ. Фото: прес-служба СБУ
СБУ. Фото: прес-служба СБУ

Служба безпеки України після введення карантину оголосила тендер на закупівлю 41 автомобіля за 24,6 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Тендер оголошено 13 березня, тобто на наступний день після введення карантину.

СБУ оголосила тендер на закупівлю 33 легкових автомобілів Toyota Corolla за 16 170 000 гривень, а також 8 мікроавтобусів Volkswagen T6 Kombi LR 2.0 TDI на 8 400 000 гривень.

Загальна очікувана вартість закупівлі 24 570 000 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня Україна закрила пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні через карантин для запобігання поширення коронавірусу.

Раніше Дубілет заявив, що прответственных за держзакупівлі чиновників будуть перевіряти на поліграфі.

Також "Укроборонпром" закупівлі від 25 тисяч гривень буде проводити через ProZorro.

Тим часом Нацполіція закупить одяг за 16 млн гривень у фігуранта свого розслідування.

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