В Украину привезут 1 млн тестов на коронавирус до конца недели

В то время, как в в МОЗ поступило 79 подозрений на коронавирус, Министерство здравоохранения ожидает поставку новой партии тестов на коронавирус, которая позволит исследовать более 1 млн образцов, до 23 марта. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини. "11 лабораторий в областях, которые находятся в подчинении Минздрава, имеют тесты для определения коронавирусной болезни методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Также в ближайшее время - в субботу-воскресенье - мы ожидаем поступления комплектов для проведения ПЦР-исследований, которые позволят нам протестировать более 1 млн образцов", - сказал он. По его словам, будут внедрены новые алгоритмы тестирования. Кроме того, на рынке и в учреждениях здравоохранения появляются экспресс-тесты на коронавирус, однако их результаты требуют дальнейшего подтверждения методом ПЦР. "Однако они позволяют сейчас проходить так называемую санитарную сортировку", - отметил Ляшко. Замминистра сообщил, что экспресс-тесты на коронавирус можно сделать не только в государственных, то и в частных медицинских учреждениях. "Закупаются быстрые тесты в большинстве случаев у дистрибьюторов, которые есть в Украине. Уже более 40 тыс. тестов разошлись по территории страны", - подчеркнул он. Также, по словам Ляшко, ожидается поставка крупной партии экспресс-тестов 21-22 марта. "Параллельно с этим мы проводим работу с частными лабораториями, чтобы разрешить им проводить ПЦР-диагностику коронавирусной инфекции", - сказал замминистра. Как сообщали Українськi Новини, Минздрав хочет перераспределить почти 200 млн гривен на борьбу с коронавирусом. Также теперь смогут отслеживать распространение коронавируса в стране онлайн.