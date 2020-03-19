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19 марта 2020, четверг, 15:41 21
Медицина 2020-03-19T15:45:01+02:00
Українські Новини
В Украину привезут 1 млн тестов на коронавирус до конца недели

В Украину привезут 1 млн тестов на коронавирус до конца недели

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в в МОЗ поступило 79 подозрений на коронавирус, Министерство здравоохранения ожидает поставку новой партии тестов на коронавирус, которая позволит исследовать более 1 млн образцов, до 23 марта.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"11 лабораторий в областях, которые находятся в подчинении Минздрава, имеют тесты для определения коронавирусной болезни методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Также в ближайшее время - в субботу-воскресенье - мы ожидаем поступления комплектов для проведения ПЦР-исследований, которые позволят нам протестировать более 1 млн образцов", - сказал он.

По его словам, будут внедрены новые алгоритмы тестирования.

Кроме того, на рынке и в учреждениях здравоохранения появляются экспресс-тесты на коронавирус, однако их результаты требуют дальнейшего подтверждения методом ПЦР.

"Однако они позволяют сейчас проходить так называемую санитарную сортировку", - отметил Ляшко.

Замминистра сообщил, что экспресс-тесты на коронавирус можно сделать не только в государственных, то и в частных медицинских учреждениях.

"Закупаются быстрые тесты в большинстве случаев у дистрибьюторов, которые есть в Украине. Уже более 40 тыс. тестов разошлись по территории страны", - подчеркнул он.

Также, по словам Ляшко, ожидается поставка крупной партии экспресс-тестов 21-22 марта.

"Параллельно с этим мы проводим работу с частными лабораториями, чтобы разрешить им проводить ПЦР-диагностику коронавирусной инфекции", - сказал замминистра.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав хочет перераспределить почти 200 млн гривен на борьбу с коронавирусом.

Также теперь смогут отслеживать распространение коронавируса в стране онлайн.

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